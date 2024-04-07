Где могут разместить французские войска в Украине: СМИ назвали направления

Военное вмешательство Франции, вероятно, было бы последним шансом Европы, пишет издание NZZ.

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Франция может ввести войска в Украину / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/armee2terre

В случае, если Франция решит отправить свои войска, есть несколько сценариев их размещения на территории Украины.

Как пишет швейцарское издание NZZ, одним из вариантов переброски войск в Украину, может быть вариант размещения французского контингента в Одессе.

Авторы материала отмечают, что Кремль лучше понимает язык силы, чем компромисс. Поэтому военное вмешательство Франции, вероятно, было бы последним шансом Европы предотвратить поражение Украины и большую войну.

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Где могут разместить войска Франции в Украине:

Первый сценарий - на севере от Киева, чтобы предотвратить вторжение из Беларуси. При таком сценарии подразделения ВСУ смогут перебросить на фронт восточный и южный фронт;

Второй вариант – французские подразделения станут резервами на Запорожском направлении. Это сделает невозможным прорыв российской армии через Днепр;

Третий сценарий - размещение французских войск к северу от Одессы, чтобы обезопасить ключевой морской порт Черноморск. Этот сценарий также предусматривает возможность переброски при необходимости войск в соседнюю Молдову;

Четвертый вариант - дислокация французских войск в Молдове с задачей поддержки местной армии в случае провокаций России.

Уточняется, что первый и третий варианты были бы прежде всего стратегическими и имели бы политический символизм.

"В случае российского прорыва вытеснение украинского правительства во главе с президентом Владимиром Зеленским было бы первоочередной задачей. Если бы Франция смогла защитить столицу Украины Киев от захвата, быстрой победы Кремля можно было бы предотвратить", — пишут журналисты.

Вместе с тем второй вариант с размещением сил на Запорожском направлении имеет прежде всего военное значение.

"Если российская армия попытается энергично наступать на юго-востоке, территория к северу от Запорожья станет оперативной ахиллесовой пятой для обороны Украины. Город Днепр является настоящим хабом по всем направлениям страны", — добавили авторы материала.

/ nzz.ch

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Вероятность отправки войск в Украину

Во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Позже Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона. Предложение начальника штаба обороны Франции генерала Тьерри Буркхарда, как отмечает Даалдер, включало укомплектование оборонительных систем, обучение сил в Украине, начало киберопераций и предложение помощи в разминировании.

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