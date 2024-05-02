Угроза прорыва РФ: Макрон назвал условия отправки французских войск в Украину

Франция продолжит оказывать помощь Украине в отражении агрессии РФ, подчеркнул Эммануэль Макрон.

https://glavred.info/world/ugroza-proryva-rf-makron-nazval-usloviya-otpravi-francuzskih-voysk-v-ukrainu-10562150.html Ссылка скопирована

Эммануэль Макрон не исключает отправку французских войск в Украину / Коллаж: Главред, Фото: lrt.lt, Facebook/armee2terre

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал вероятность отправки французских войск в Украину.

"Как я уже сказал, я ничего не исключаю, потому что перед нами тот, кто ничего не исключает", — заявил французский лидер изданию The Economist.

По его словам, существует два условия для отправки французских военных в Украину: прорыв РФ на фронте и запрос Киева.

видео дня

"Если бы русские прорвались через линию фронта, если бы поступил запрос от Украины (чего сегодня нет), нам по закону пришлось бы задать себе этот вопрос", - заявил президент Франции.

Он напомнил, что Париж уже отправлял военных в другие страны, в частности недавно в Африку для борьбы с терроризмом.

По словам французского лидера, другие страны Запада не должны отбрасывать этот вариант "априори", поскольку летом 2022 они исключили отправку танков, дальнобойных ракет и авиации, но сейчас все это поставляется Украине.

Также он отметил, что Франция продолжит оказывать помощь Украине в отражении агрессии РФ.

В то же время он подчеркнул, что авторитет страны зависит от того, что она не дает полной ясности о своих планах. В противном случае это может ослабить Париж, заявил французский президент.

Вероятность отправки войск в Украину

Во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Позже Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона. Предложение начальника штаба обороны Франции генерала Тьерри Буркхарда, как отмечает Даалдер, включало укомплектование оборонительных систем, обучение сил в Украине, начало киберопераций и предложение помощи в разминировании.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред