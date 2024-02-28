Идея Макрона о войсках НАТО в Украине: Зеленский сделал заявление

На Западе должны еще выполнить предыдущие договоренности о поставках современных вооружений Украине, сказал украинский гарант Владимир Зеленский.

https://glavred.info/politics/ideya-makrona-o-voyskah-nato-v-ukrainu-zelenskiy-sdelal-zayavlenie-10545878.html Ссылка скопирована

Макрон приедет в Украину в середине марта - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Скриншот видео facebook.com/zelenskyy.official, УНИАН

Любые инициативы мировых лидеров, которые направлены на усиление Украины для отражения военной агрессии России, являются положительными для всего мира. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

На пресс-конференции по итогам саммита Украина-Юго-Восточная Европа в среду, 28 февраля, он рассказал о том, что Макрон должен приехать в Украине в середине марта.

"Я не был на том саммите (где Макрон озвучил идею), он сказал, что поговорит об определенных новых идеях, каким образом усилить Украину, и поделится информацией, когда прибудет в Украину. Он должен быть в середине марта... Если любые инициативы в мире усиливают Украину, они хороши для всего мира", - объяснил позицию Киева украинский гарант. видео дня

Также он добавил, что провел продуктивную встречу с президентом Франции, в рамках которой обсуждались инициативы для усиления Украины. Впрочем, сейчас главное, чтобы были выполнены предыдущие договоренности относительно поставок вооружений и боеприпасов.

"Нам нужно выжить, а выжить для Украины это означает иметь очень конкретные решения. Это очень важно. Вот почему я не могу поделиться с вами, например, информацией о количестве артиллерии, количестве 155-мм боеприпасов... Все то, где у нас есть договоренности и контракты по помощи, все должно поступать вовремя", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Что известно о саммите Украина - Юго-Восточная Европа Саммит Украина - Юго-Восточная Европа состоится 28 февраля. В нем примут участие региональные лидеры из Сербии, Косово, Черногории и Северной Македонии. СМИ писали, что соорганизаторами саммита Украина - Юго-Восточная Европа являются премьер-министр Албании Эди Рама и президент Украины Владимир Зеленский. В частности, от их имени рассылались приглашения лидерам европейских стран. Ожидается, что эта встреча приведет к предоставлению дополнительной помощи Украине, а некоторые албанцы надеются, что это событие также поможет укрепить связи с их европейскими соседями.

Заявления Макрона об Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает отправку военных стран Запада в Украину, о чем он заявил 26 февраля. Впрочем, французский глава государства также уточнил, что консенсуса в Европе по вопросу войск НАТО в Украине пока нет.

Кроме того, Макрон объявил о планах по созданию коалиции для поставки в Украину ракет большой дальности. По его словам, речь идет о бомбах средней и большой дальности. Париж уже провел переговоры с некоторыми странами в рамках решения вопроса.

Страны НАТО должны быть готовы к нападению РФ через несколько лет, считает Эммануэль Макрон. Он акцентировал внимание на том, что Россия не должна выиграть войну против Украины. И чтобы этого не произошло, нужно сдерживать российских оккупантов.

Заместителя главы Совбеза России Дмитрия Медведева "порвало" от предложения Макрона ввести в Украину войска НАТО. Он в своем привычном стиле высказался с угрозой широкомасштабной агрессии в адрес Запада.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.