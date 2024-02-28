УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Идея Макрона о войсках НАТО в Украине: Зеленский сделал заявление

Андрей Ганчук
28 февраля 2024, 16:44
На Западе должны еще выполнить предыдущие договоренности о поставках современных вооружений Украине, сказал украинский гарант Владимир Зеленский.
Зеленский, Макрон
Макрон приедет в Украину в середине марта - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Скриншот видео facebook.com/zelenskyy.official, УНИАН

Любые инициативы мировых лидеров, которые направлены на усиление Украины для отражения военной агрессии России, являются положительными для всего мира. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

На пресс-конференции по итогам саммита Украина-Юго-Восточная Европа в среду, 28 февраля, он рассказал о том, что Макрон должен приехать в Украине в середине марта.

"Я не был на том саммите (где Макрон озвучил идею), он сказал, что поговорит об определенных новых идеях, каким образом усилить Украину, и поделится информацией, когда прибудет в Украину. Он должен быть в середине марта... Если любые инициативы в мире усиливают Украину, они хороши для всего мира", - объяснил позицию Киева украинский гарант.

видео дня

Также он добавил, что провел продуктивную встречу с президентом Франции, в рамках которой обсуждались инициативы для усиления Украины. Впрочем, сейчас главное, чтобы были выполнены предыдущие договоренности относительно поставок вооружений и боеприпасов.

"Нам нужно выжить, а выжить для Украины это означает иметь очень конкретные решения. Это очень важно. Вот почему я не могу поделиться с вами, например, информацией о количестве артиллерии, количестве 155-мм боеприпасов... Все то, где у нас есть договоренности и контракты по помощи, все должно поступать вовремя", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Что известно о саммите Украина - Юго-Восточная Европа

Саммит Украина - Юго-Восточная Европа состоится 28 февраля. В нем примут участие региональные лидеры из Сербии, Косово, Черногории и Северной Македонии.

СМИ писали, что соорганизаторами саммита Украина - Юго-Восточная Европа являются премьер-министр Албании Эди Рама и президент Украины Владимир Зеленский. В частности, от их имени рассылались приглашения лидерам европейских стран.

Ожидается, что эта встреча приведет к предоставлению дополнительной помощи Украине, а некоторые албанцы надеются, что это событие также поможет укрепить связи с их европейскими соседями.

Заявления Макрона об Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает отправку военных стран Запада в Украину, о чем он заявил 26 февраля. Впрочем, французский глава государства также уточнил, что консенсуса в Европе по вопросу войск НАТО в Украине пока нет.

Кроме того, Макрон объявил о планах по созданию коалиции для поставки в Украину ракет большой дальности. По его словам, речь идет о бомбах средней и большой дальности. Париж уже провел переговоры с некоторыми странами в рамках решения вопроса.

Страны НАТО должны быть готовы к нападению РФ через несколько лет, считает Эммануэль Макрон. Он акцентировал внимание на том, что Россия не должна выиграть войну против Украины. И чтобы этого не произошло, нужно сдерживать российских оккупантов.

Заместителя главы Совбеза России Дмитрия Медведева "порвало" от предложения Макрона ввести в Украину войска НАТО. Он в своем привычном стиле высказался с угрозой широкомасштабной агрессии в адрес Запада.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Владимир Зеленский Эммануэль Макрон война России и Украины
Реклама

Главное за день

Обращение Приднестровья "о защите" от Молдовы: появилась первая реакция России

Обращение Приднестровья "о защите" от Молдовы: появилась первая реакция России

17:08 Мир
Идея Макрона о войсках НАТО в Украине: Зеленский сделал заявление

Идея Макрона о войсках НАТО в Украине: Зеленский сделал заявление

16:44 Политика
Зеленский назвал Путина "убийцей" и призвал Европу готовиться к ракетам России

Зеленский назвал Путина "убийцей" и призвал Европу готовиться к ракетам России

16:27 Украина
Все главные новости

Популярное

Уже не слухи: дворец впервые сообщил о состоянии Миддлтон 5297

Уже не слухи: дворец впервые сообщил о состоянии Миддлтон

Что случилось с Кейт Миддлтон: принц Уильям экстренно отказался от важного мероприятия 3505

Что случилось с Кейт Миддлтон: принц Уильям экстренно отказался от важного мероприятия

Российский самолет пересек границу: Германия и Франция подняли в воздух истребители 3396

Российский самолет пересек границу: Германия и Франция подняли в воздух истребители

Популярный украинский актер впервые признался, что уже 2 года служит в ВСУ 2933

Популярный украинский актер впервые признался, что уже 2 года служит в ВСУ

Последние новости

17:59

Основная цель РФ: полковник ВСУ предупредил об угрозе для 2 населенных пунктов

17:55

5 самых полезных советов, которые заставят дом пахнуть свежестью: хозяйка рассказала секретВидео

17:32

В РФ по приказу тетки из "Дома-2" воруют венки Навального для могилы Пригожина

17:28

Польша планирует закрыть границу с Украиной: Туск анонсировал "болезненное" решение

17:24

Ветеринар назвал 5 животных, которых он никогда бы не завел в качестве домашних питомцевВидео

Выплаты переселенцам, индексация пенсий, курс валют: что меняется с 1 мартаВыплаты переселенцам, индексация пенсий, курс валют: что меняется с 1 марта
17:16

Анна Кошмал показала фото с мужем и рассказала про ревность в браке

17:08

Обращение Приднестровья "о защите" от Молдовы: появилась первая реакция России

16:47

Диетолог назвал 5 продуктов, которые после морозилки становятся даже полезнее

16:44

Идея Макрона о войсках НАТО в Украине: Зеленский сделал заявление

Реклама
16:41

Лера Кудрявцева сдала мужа в клинику: появились детали

16:36

"Лукашенко может это сделать": боец ВСУ оценил угрозу наступления из Беларуси

16:34

Это недопустимо: власти Польши накажут тех, кто высыпал украинское зерно

16:33

Компания с российскими корнями "Инкас Дубай" пытается попасть на украинский оборонный рынок при поддержке "антикоррупционеров", - СМИ

16:30

"Путин не позволит никому жить свободно": Зеленский раскрыл договоренности в Албании

16:27

Зеленский назвал Путина "убийцей" и призвал Европу готовиться к ракетам России

16:24

Юрий Великий порвал Сеть новой пародией на российского оккупанта Ваню

16:08

Болезненная потеря для врага: полковник ВСУ оценил уничтожение редких самолетов РФ

15:57

Дочь Инны Мирошниченко захейтили в Сети - блогерша жестко ответила

15:39

Хватило бы на несколько городов: Жорин сделал заявление о потерях РФ в Авдеевке

15:38

Настоящий кулинарный шедевр: рецепт закуски, которую готовить 1 минутуВидео

Реклама
15:35

Генпрокуратура РФ снова "взялась" за Галкина: что произошло

15:33

Ракета Таурус: что нужно знать о таком оружииВидео

15:30

"Дронарня" готовит инженеров БпЛА при поддержке FAVBET Tech

15:18

Заселятся ромы: экс Остапчука пообещала устроить веселую жизнь ведущему с новой женой

15:14

Для чего нужна цветная полоска на зубной пасте: ответ стоматологов

15:12

Противник применяет тактику, против которой нет "противоядия": бои под Авдееевкой

14:59

Как избавиться от муравьев в доме: нашествие остановит спрей из 3 ингредиентов

14:39

"Все еще не могу поверить": экс-жена Кличко рассказала, как праздновала 50-летие

14:36

В Приднестровье обратились "за помощью" к России: какие "решения" были приняты

14:30

США приняли важное решение для украинских переселенцев: что стоит знать

14:27

Каменских неожиданно показала романтическое видео с Потапом и странно подписала егоВидео

14:23

24 февраля будет повторяться: Буданов назвал условие окончания войны с Россией

14:17

Самая лучшая разминка перед тренировкой: упражнения на 6 минут, чтобы "разогреть" телоВидео

14:03

В Литве отменили концерт LP из-за худи с триколором

14:00

Франция может отправить войска в Украину, но есть нюанс

13:47

Уже не слухи: дворец впервые сообщил о состоянии Миддлтон

13:45

В Беларуси накапливают военную технику: в Атеш раскрыли детали

13:38

В 1 из областей Украины запретили приближаться к границе: кого это касается

13:20

Много солнца и +18 градусов: синоптик описала, какой погодой начнется весна

13:18

С деньгами и не только: 3 знака зодиака, которым повезет в марте

Реклама
13:04

Китайский гороскоп на 29 февраля: Тигру - сопротивление, Змее - терпение

12:57

"Штурм по всей линии": офицер ВСУ рассказал, что на самом деле происходит на фронте

12:56

Санта Димопулос сообщила, что ложится на операцию

12:53

"У меня нет другого выбора": Адель уходит со сцены

12:43

4196 правок: в Раде рассказали, что происходит с законом о мобилизации

12:27

Путин теряет контроль: в разведке назвали последствия для РФ после вторжения в Украину

12:22

Что делать, если муж не хочет детей: психолог назвала решение

12:14

Гороскоп Таро на март 2024: Весам - решение, Скорпионам - завистники, Стрельцам - прибыльВидео

12:06

ТОП-3 ошибки в стиле: эксперт рассказала, какие вещи моментально дешевят образ

12:00

Вырастут ли тарифы на отопление и горячую воду: в Нацбанке дали прогноз

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесеОптические иллюзии
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять