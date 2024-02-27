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Медведева "порвало" от предложения Макрона ввести в Украину войска НАТО

Яна Ставская
27 февраля 2024, 16:56
К слову, идею Макрона внутри НАТО не поддержали.
Медведева
Макрон, помимо прочего, предрек войну РФ с НАТО через пару лет / Коллаж Главреда. Фото: ОП, скриншот видео

Дмитрий Медведев не смог остаться в стороне от разбушевавшегося разговора внутри НАТО о варианте ввода в Украину своих войск.

И хотя ряд "натовских" лидеров, в том числе немецкий канцлер Олаф Шольц, уже успели публично отбросить представленное накануне предложение Эммануэля Макрона насчет военного вмешательства в войну РФ и Украины, Медведев продолжил в традиционном хамском стиле угрожать Западу широкомасштабной агрессией.

Медведев, которому самому в Европе уже предлагали пройти лечение у психиатра, обвинил Макрона, что у того, мол, "произошло недержание речи".

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Кто такой Дмитрий Медведев?

Дмитрий Медведев – президент России 2008-2012 годов, с 2020 года – заместитель председателя Совета Безопасности РФ, пишет Википедия.

Фигурант базы данных центра "Миротворец" как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку. Под санкционными списками Евросоюза, США, Канады, Новой Зеландии и Японии.

С октября 2022 находится в розыске СБУ по обвинениям в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

В своем "сообщении" Медведев параллельно косвенно пригрозил французскому лидеру.

"Он заявил, что Европе для безопасности нужно поражение России, а потому следует отправить украинцам (неценз. - Главред) в Киеве ракеты повышенной дальности и рассмотреть вопрос ввода в зону "СВО" (так россияне называют российско-украинскую войну - Главред) войск отдельных государств НАТО. Не бережёт себя обладатель ордена Почётного легиона. Или рацион пора сменить: устрицы и шампанское - вещь хорошая, но ведь не мальчик уже. Словесное недержание (неценз. - Главред) в его возрасте опасно", - высказался Медведев.

Что сказал Макрон

Во время украинского саммита в Париже 26 февраля французский президент Эммануель Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все" , - заявил Макрон.

Затем он объявил о коалиции для поставки в Украину ракет большой дальности, заявив, что "страны НАТО должны быть готовы к нападению РФ через несколько лет".

"Я отметил, что более или менее все страны, представленные за этим столом, сказали... что общий консенсус заключался в том, что мы должны быть готовы через несколько лет к нападению России на (эти) страны", - сказал президент Франции.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг резко опроверг информацию о возможной отправке войск НАТО в Украину.

"Союзники по НАТО оказывают Украине беспрецедентную поддержку. Мы делали это с 2014 года и активизировались после полномасштабного вторжения. Но нет никаких планов по размещению войск НАТО на территории Украины", - сказал он.

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НАТО Медведев Дмитрий Медведев Эммануэль Макрон Йенс Столтенберг
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