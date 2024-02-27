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Страны НАТО должны быть готовы к нападению РФ через несколько лет - Макрон

Анна Ярославская
27 февраля 2024, 10:56
По словам Макрона, все лидеры на встрече в Париже согласились с тем, что не хотят вступать в войну с "российским народом".
Эммануэль Макрон, ВСУ
Эммануэль Макрон заявил, что НАТО должно быть готово к нападению РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Стратком ВСУ

Страна-агрессор Россия может атаковать страны НАТО в ближайшие несколько лет − об этом свидетельствуют действия Москвы в последние недели. Такое заявление озвучил президент Франции Эммануэль Макрон на неформальном саммите в поддержку Украины в Париже 26 февраля.

Макрон заявил, что Россия не должна и не может выиграть эту войну. По его словам, на карту поставлена безопасность Европы, передает Euractiv.

"Я отметил, что более или менее все страны, представленные за этим столом, сказали... что общий консенсус заключался в том, что мы должны быть готовы через несколько лет к нападению России на (эти) страны", - сказал президент Франции.

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При этом, по словам Макрона, все лидеры согласны с тем, что не хотят вступать в войну с "российским народом".

Также они выразили намерение и в дальнейшем сдерживать эскалацию, как это происходило после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

О чем еще сказал Макрон на Парижской конференции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отправку западных войск в Украину в будущем нельзя "исключать", но "сегодня нет консенсуса" по этому вопросу. Об этом он сказал после завершения конференции по поддержке Украины, которая 26 февраля состоялась в Париже.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все" , - заявил Макрон.

Французский лидер также заявил, что страны-союзники Украины создадут коалицию для поставки Киеву ракет средней и большой дальности.

Парижская конференция по оказанию помощи Украине

По инициативе президента Франции в Париже 26 февраля собрались около 20 глав европейских государств и правительств, а также представители США и Канады. Во встрече также принял участие и канцлер Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский присоединился к участникам консультаций в Елисейском дворце по видеосвязи.

Целью Парижской конференции были не столько новые гарантии поставок оружия, сколько повышение эффективности уже обещанной военной помощи, в том числе по обучению украинских солдат, и вопросов усиления киберзащиты.

Как писало агентство AFP, участники конфренции поставили цель найти способы увеличить помощь Киеву, чтобы "адаптировать ее к украинским потребностям".

Риск войны России и НАТО

В последнее время в Европе все чаще звучат предупреждения о том, что Россия может попытаться атаковать НАТО в ближайшее десятилетие.

В разведке Дании заявили, что РФ намерена "использовать свою военную мощь, чтобы бросить вызов странам НАТО". Пока что нет признаков того, что РФ хочет спровоцировать военный конфликт с Североатлантическим альянсом. Но Россия может пойти на другой шаг.

В частности, для давления на другие страны Россия может прибегнуть к действиям, которые нарушают ранее достигнутые договоренности и международные национальные правила, но которые будут ниже "порога Статьи 5", то есть ситуации, в которой Альянс должен будет ответить военным путем.

Бывший руководитель подразделения по химическому оружию армии Великобритании, полковник в запасе Гемиш де Бреттон-Гордон заявил, что в РФ уже циркулируют слухи, согласно которым оккупанты могут пойти в наступление в Украине, чтобы попытаться переломить ход войны. Если Запад не вооружит Украину, через несколько лет может разразиться война Москвы и НАТО.

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