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НАТО через несколько лет грозит война с РФ: в The Telegraph назвали опасный прогноз

Андрей Ганчук
14 января 2024, 16:15
Если западный мир не вооружит Украину, спустя пару лет произойдет военное столкновение НАТО и РФ, считает британский полковник запаса Гемиш де Бреттон-Гордон.
Путин, войска РФ
В России пошли слухи о "решительном наступлении" оккупантов Путина в Украине - британский военный / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

В стране-агрессоре России уже циркулируют слухи, согласно которым оккупанты могут пойти в наступление в Украине, чтобы попытаться переломить ход войны. Если Запад не вооружит Украину, через несколько лет может разразиться война Москвы и НАТО. Об этом заявил бывший руководитель подразделения по химическому оружию армии Великобритании, полковник в запасе Гемиш де Бреттон-Гордон.

В статье для The Telegraph он написал о том, что западный мир должен оказать военную помощь Украине, иначе через несколько лет и сам столкнется с агрессией Москвы. Единственным оружием для перелома в пользу РФ было бы применение тактического ядерного оружия или какая-то химическая или биологическая атака.

"Россия может вскоре начать наступление"

Пока внимание Запада приковано к будущим выборам в Британии и Штатах, война в Украине сходит с первых новостных полос. И сейчас в России раздаются слухи о том, что скоро может начаться "решительное наступление" оккупантов с целью перелома хода боевых действий в их пользу.

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Россия ищет по всему миру беспилотники и боеприпасы, пытаясь получить их от стран-изгоев. Украина с трудом находит артиллерийские снаряды и ракеты к ПВО у союзников, которые заняты другими делами.

"Россия сосредоточена, а мы – нет"

По словам британского полковника в запасе, Россия переходит к тотальной войне, а Западу нужно больше концентрироваться на ситуации.

"В то время как канцлер Германии Шольц призывает Европейский Союз сделать больше – хотя он, в частности, не в состоянии доставить Украине сотни танков Leopard 2, в которых она так отчаянно нуждается – Россия переходит к тотальной войне, а ее государственные расходы и экономика все больше диктуются потребностям военной машины. Контраст между Востоком и Западом не может быть более четким; Россия сосредоточена, а мы – нет", - полагает де Бреттон-Гордон

Путин – не железный

Также он акцентировал внимание на том, что скоро в России будут сфальсифицированы выборы президента. Тем самым, Путин продемонстрирует "успехи на местах". Реальной оппозиции нет, поскольку Алексей Навальный в тюрьме.

"Это не означает, что автократ полностью железный. Память о попытке государственного переворота прошлым летом, несомненно, будет свежа в его мыслях, а гибель гражданского населения, вызванная украинскими атаками на границе, снова привлечет внимание к состоянию войны", - указано в публикации.

Война России против Украины

В Кремле разразилась "война кланов", считают аналитики американского Института изучения войны. Согласно их оценке, группировка Патрушева и Шойгу "наехала" на Сечина, который фактически является "заместителем Путина". Путин также подверг критике Шойгу и Патрушева.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный раскрыл новый план для армии Украины. По его словам, совместно с командующими и военнослужащими на передовой были согласованы шаги для более эффективного применения войск.

Россияне собрали 40 тысяч солдат в районе Авдеевки, отметил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун. Враг старается как можно меньше использовать военную технику и атакует беспилотниками.

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НАТО новости Великобритании Владимир Путин война России и Украины
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