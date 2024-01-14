В Кремле разразилась "война кланов": Путин "наехал" на Патрушева и Шойгу – ISW

Группировки Шойгу, Патрушева и Сечина выясняют между собой отношения для решения вопросов после "перевыборов Путина", считают американские аналитики.

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Патрушев и Шойгу "атаковали заместителя Путина" Сечина - ISW / Коллаж: Главред: фото: Кремль, скриншот YouTube, УНИАН

Обращение сербского наемника Деяна Берича к главе Кремля Владимиру Путину о негативном отношении к прибывшим воевать на стороне оккупантов агрессора России сербам – атака секретаря Совбеза Николая Патрушева и министра обороны Сергея Шойгу на "заместителя Путина" – генерального директора Роснефти Игоря Сечина. Ранее и сам Путин публично "наехал" на Патрушева и Шойгу из-за проблем с коммунальной инфраструктурой в Подмосковье и "Фондом защитников Отечества". Об этом заявили в американском Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что обращение сербского снайпера Деяна Берича к Путину появилось неспроста. Оно свидетельствует о ситуации, согласно которой "между некоторыми российскими силовиками в ближайшем окружении Путина вспыхнула "война кланов".

Шойгу и Патрушев против Сечина

Как полагают аналитики, заявление Берича указывает на атаку Шойгу и Патрушева на Сечина – фактического заместителя Путина.

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"Обращение Берича, вероятно, является частью широко обсуждаемых информационных атак против группы российских блоггеров, независимых и открыто критикующих Министерство обороны (МО) России, эти информационные атаки являются частью организованной кампании против командования ВДВ и их покровителей. Источник утверждал, что обращение Берича было частью ответной атаки, осуществленной от имени фракций секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и министра обороны Сергея Шойгу в Кремле, против фракции Игоря Сечина — "фактического заместителя" Путина и генерального директора государственной нефтекомпании "Роснефть", - предположили американцы.

В их отчете говорится, что группировка Сечина ранее публично атаковала группу Патрушева из-за проблем с поставками яиц в РФ. Сын Патрушева Дмитрий возглавляет министерство российского сельского хозяйства.

Кроме того, группировки Шойгу и Патрушева "атаковал" и лично Путин, который раскритиковал их по причине неспособности решить вопросы коммунальной инфраструктуры Московской области и "Фонда защитников Отечества".

Чего добиваются в окружении Путина

По оценкам аналитиков ISW, кремлевские группировки пытаются дискредитировать друг друга в глазах Путина, чтобы получить новые должность после "выборов президента".

Также один из источников сказал, что первый замглавы ГРУ генерал-лейтенант Владимир Алексеев одобрил обращение Берича, чтобы обратить внимание Путина на проблемы со снабжением войск на фоне слухов об отставке самого Алексеева.

Напомним, осенью в издании Newsweek писали, что Патрушев может стать преемником Путина. Как полагали журналисты, сам Путин выбрал своим преемником премьера Мишустина, но против этого выступает политический истеблишмент.

Политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в интервью Главреду говорил, что в России может сформироваться группа силовиков для переговоров по Украине. По его мнению, в такой группе могут оказаться министр обороны Шойгу и глава Росгвардии Золотов.

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