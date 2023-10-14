В Кремле назвали преемника Путина: Патрушев готов перехватить власть — Newsweek

Кремль готов использовать двойника в случае временного отстранения Владимира Путина.

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Владимир Путин и Михаил Мишустин / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот

В недавней поездке в Центральную Азию мог принимать участие двойник Владимира Путина.

Российский диктатор серьезно болен и ему уже подыскали преемника, говорится в материале издания Newsweek.

В материале подчеркивается, что Путин выбрал своим преемником премьер-министра Владимира Мишустина, в то же время окружение российского диктатора имеет другую кандидатуру.

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В то же время не исключается, что в ходе предстоящего визита в Китай также может быть использован двойник Владимира Путина, причем в Пекине не против такого варианта.

В статье со ссылкой на источник указывается, что в марте 2022 года Путин прошел серьезное лечение от онкологического заболевания. При этом сейчас даже во время зарубежных поездок его заменяет двойник.

Автор приводит цитаты российских источников о том, что Кремль готов использовать двойника в случае временного отстранения Путина в результате болезни или смерти.

Вместе с тем уточняется, что с мнением Путина не согласен секретарь Совбеза Николай Патрушев и якобы он приказал не выполнять распоряжения по Мишустину.

Журналисты пишут, что Путин не считает Патрушева своим преемником и поэтому транзит власти в РФ может не состояться мирно.

Заявляется, что "ближайшее окружение" Путина пыталось создать консенсус вокруг идеи "продолжения путинского режима после Путина", предположив, что лидером готовился секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Путин желает, чтобы премьер-министр Михаил Мишустин занял пост, но что Патрушев является предпочтительным кандидатом для других высших чиновников России", - говорится в материале.

Напомним, ранее Савик Шустер озвучил сроки смерти Путина и рассказал о преемниках. Сразу после смерти Владимира Путина в РФ начнется схватка за власть, говорит Савик Шустер.

Ранее Владимир Зеленский жестко высказался о диалоге с Путиным. Президент не считает, что уже наступило время для того, чтобы начать переговоры о мире с РФ.

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