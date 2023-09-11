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"Чудо, что живой": Шустер озвучил сроки смерти Путина и рассказал о преемниках

Алексей Тесля
11 сентября 2023, 03:40
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Сразу после смерти Владимира Путина в РФ начнется схватка за власть, говорит Савик Шустер.
Шустер
Савик Шустер озвучил прогноз насчет смерти Владимира Путина / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/shusteronline, скриншот

В России формируются политические группировки, которые будут бороться за власть в РФ после смерти диктатора Владимира Путина, заявил известный телеведущий Савик Шустер.

Такая информация была озвучена в ходе закрытой онлайн встречи с российским политическим аналитиком, доктором исторических наук Валерием Соловьем, пояснил журналист в интервью Алесе Бацман.

"Есть две группировки. Группировка Патрушева – она агрессивная, она связана с ФСБ, но что важно, подчеркнул профессор Соловей, что эта группировка достигла консенсуса с Федеральной службой охраны. А это очень важно, потому что Федеральная служба охраны, как говорится, контролирует двойников", - отметил Шустер.

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Вместе с тем, по его словам, вторая группировка – Сергея Чемезова, который является очень близким к Путину человеком.

"Они познакомились еще в Дрездене, он тоже гэбэшник. И Путин всегда ставил его на очень важные должности. Сейчас возглавляет "Ростех", занимается продажей, разработкой оружия. В ней будет также [глава государственной компании "Роснефть" Игорь] Сечин, как сказал профессор Соловей. И вот эти две группировки столкнуться в борьбе за власть. Может быть они договорятся поначалу, но потом все равно будет столкновение. Маловероятно, что Чемезов, который уже человек в возрасте и Патрушев будут сами выдвигать себя в президенты, но серыми кардиналами они конечно хотели бы оставаться. Это в принципе самое главное", – сказал Шустер.

Также он говорит, что относительно состояния здоровья Путина поступает информация о том, что "врачи уже прямо говорят, что это чудо, что ты еще жив". Журналист также озвучил полученную информацию о том, что сразу после смерти Путина в РФ начнется схватка за власть.

"Сразу после смерти Путина, которая вот-вот наступит, говорит профессор Соловей и им цитируемый консилиум лучших врачей РФ, он не доживет до конца года, и тогда начнется второй акт этой борьбы. А потом будет, как я понимаю, третий, когда они уже столкнуться по-настоящему. Вот вам эта история, которую рассказал профессор Валерий Соловей, который основывался на, как он сказал, достоверных источниках. Я знаю, что разные люди думают о профессоре, но в принципе вот это я слышал своими ушами и видел своими глазами. И как бы глазам верил, ушам не верил", – резюмировал Шустер.

Ранее Владимир Зеленский жестко высказался о диалоге с Путиным. Президент не считает, что уже наступило время для того, чтобы начать переговоры о мире с РФ.

Военный эксперт Олег Жданов отмечал, что Пригожин с того света не дает Путину покоя, будет новый бунт ЧВК "Вагнера". Уход вагнеровцев из РБ может быть прикрытием для перемещения в Россию для нового бунта. События в РФ могут быть стремительными из-за изменения баланса между башнями Кремля, считает Жданов.

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Владимир Путин Савик Шустер
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