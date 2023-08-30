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Фитнес-тренер плюнул в ветерана: скандального блогера задержали, выплыли интересные детали

Алёна Воронина
30 августа 2023, 18:01 обновлено 30 августа, 18:01
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Блогер унижал представителей военкомата и смеялся над их травмами. А после задержания оказалось, что он сторонник кремлевских нарративов о войне.
Полтава, фитнес-тренера Романа Заволоку задержали
СБУ задержала скандального полтавского блогера Романа Заволоку и обнаружила интересные детали/ коллаж: Главред, фото: СБУ, Instagram

Сотрудники Службы безопасности Украины и Нацполиции задержали в Полтаве фитнес-тренера и блогера, который недавно публично оскорблял украинских военных, смеялся над травмами, которые один из защитников получил на поле боя, а также плюнул в ветерана ВСУ.

О задержании провокатора сообщила пресс-служба СБУ в среду, 30 августа. Отмечается, что местный фитнес-тренер, который совершил такие действия, оказался сторонником кремлевских нарративов о войне в Украине.

"Задокументирован случай, когда, находясь в центре города, фигурант начал провоцировать и нецензурно оскорблять должностных лиц местного военкомата. Во время инцидента он безосновательно обвинил украинских защитников в том, что они якобы виновны в развязывании войны рф против Украины и "убивают людей за деньги", – рассказали в ведомстве.

видео дня

Там напомнили, что блогер после выдвижения таких обвинений подошел к ветерану и плюнул в него. Ветеран, в отношении которого были совершены такие действия, ранее получил контузию и многочисленные ранения в результате подрыва на мине на фронте.

Провокатор все свои действия фиксировал на видео, которое потом сам опубликовал на своей странице в Instagram.

"Как установила СБУ, таким образом фигурант уже неоднократно пытался дискредитировать украинских защитников, которые воюют с российскими захватчиками. Также проверяется информация, что провокационные видео и сообщения злоумышленника могли использоваться кремлевскими пропагандистами для распространения новых фейков о войне в Украине", – отметили в СБУ.

В ведомстве добавили, что после последнего случая выявления пренебрежения к украинским воинам, который приобрел наибольший резонанс, мужчина пытался скрываться от правоохранителей. Однако его всё равно нашли и задержали.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения фигуранту о подозрении. Продолжается расследование дела.

СБУ задержала полтавского блогера Романа Заволоку
СБУ задержала полтавского блогера Романа Заволоку/ СБУ
СБУ задержала полтавского блогера Романа Заволоку
СБУ задержала полтавского блогера Романа Заволоку/ СБУ

Фитнес-тренер насмехался над военными

Ранее сообщалось, что в Полтаве блогер плюнул в ветерана войны и обматерил. Такой поступок совершил полтавский фитнес-тренер Роман Заволока.

Сначала Заволока со своим товарищем смеялись из дрожащих рук военного, хотя тот объяснил, что тремор у него от контузии, а на войну он пошел добровольно. В конце видео, которое появилось в сети, блогер плюет в военного и уходит.

Национальная полиция Украины в Полтавской области открыла производство отнросительно "хулиганства" полтавского фитнес-тренера.

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война в Украине ВСУ новости Полтавы вторжение России
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