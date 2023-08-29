В Полтаве блогер плюнул в ветерана войны и обматерил: полиция открыла дело

Самый наглый поступок произошел на днях, когда Заволока со своим товарищем насмехались над дрожащими руками военного.

https://glavred.info/ukraine/u-poltavi-bloger-plyunuv-u-veterana-viyni-ta-obmatyukav-policiya-vidkrila-spravu-10496698.html Ссылка скопирована

В Полтаве блогер плюнул в ветерана войны, который хотел вручить ему повестку / коллаж: Главред, скриншот: Youtube и Instagram

Национальная полиция Украины в Полтавской области открыла производство по "хулиганству" полтавского фитнес-тренена Романа Заволоки, который унижал военных и плюнул в ветерана войны.

"Во время мониторинга социальных сетей полицейские Полтавы обнаружили несколько видео, на которых местный мужчина словесно оскорбляет и унижает украинских военных, которые в честь исполняли свои обязанности в областном центре", - сообщили в пресс-службе полиции.

В полиции установили личность правонарушителя. Местное интернет-издание "Полтавщина" сообщает, что речь идет о полтавском фитнес-тренере и блогере Романе Заволоке.

видео дня

"По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст.296 (хулиганство) УКУ. Сейчас решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении. Продолжаются следственные действия", - заявили в полиции.

Известно, что блогер Заволока систематически оскорбляет работников военкомата.

"26 августа он плюнул в ветерана войны и обозвал его, за решение пойти добровольцем на войну. Все свои ролики он публиковал на собственном канале. В частности, видео, где он оскорбляет сотрудников военкомата, тренер публиковал 2 и 17 июля и 26 августа", – сообщили в СМИ.

Самый наглый поступок произошел на днях, когда Заволока со своим товарищем подтрунивали над дрожащими руками военного, хотя тот объяснил, что тремор у него от контузии, а на войну он пошел добровольно. В конце видео блогер плюет у военного и уходит.

Полтавский блоггер плюнул в ветерана войны / скриншот: Главред

Смотрите видео о том, как в Полтаве блогер унизил ветерана войны:

Напомним, что украинская блогерша обрадовалась ракетному удару по Львову. Девушка публично заявила, что львовяне "живут себе предыдущей жизнью", а "прилет" якобы "напомнит им, что война не закончилась".

СБУ нашла всех блогеров, снявших работу ПВО. Служба безопасности Украины нашла шестерых блогеров, снявших и распространивших работу сил ПВО во время массированной атаки страны-агрессорки России на Киев.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.