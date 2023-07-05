Много "скорых" и полиции: в Шевченковском суде Киева случился взрыв

На месте работает следственно-оперативная группа, спецназ, взрывотехники и кинологи.

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Шевченковский суд Киева взрыв / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

Днем 5 июля в Шевченковском суде Киева произошел взрыв. Как сообщают очевидцы, на место происшествия прибыли машины "скорой помощи" и полиция.

В свою очередь в Национальной полиции Украины заявили, что на месте работает следственно-оперативная группа, спецназ, взрывотехники и кинологи.

Полиция Киева о взрыве в суде / скриншот

В Сети пишут, что в здании также якобы была слышна перестрелка.

видео дня

Что случилось в суде - подробности

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что на место происшествия уже прибыли полицейские, следственно-оперативные группы, спецназовцы, взрывотехники и другие необходимые службы.

"По предварительной информации, неустановленное в настоящее время устройство взорвало мужчину, которого доставили на судебное заседание. Устанавливаются детали. Сохраняйте спокойствие и не приближайтесь к месту происшествия. Дайте соответствующим службам эффективно выполнять свою работу", - добавил он.

Клименко о взрыве в суде / скриншот

Кто мог устроить взрыв

В Сети сообщают, что По предварительной информации обвиняемый Игорь Гуменюк, который в 2015 году под Радой совершил теракт, взорвал в конвойном помещении три гранаты, выхватил пистолет и взял конвоира в заложники.

"Взрыв в Шевченковском суде столицы раздался в 17.20. По предварительной информации, военнослужащие конвойной службы НГУ привезли в суд подсудимого, который по неустановленным обстоятельствам взорвал в уборной неизвестное взрывное устройство", - сообщили в КМВА.

Игорь Гуменюк / соцсети

Смотрите видео, что происходит в Шевченковском суде Киева:

Взрывы в Сумах

Напомним, 3 июля в Сумах прогремели звуки взрывов. В Сети сообщили, что над городом видели вражеские дроны. Стоит отметить, что эти взрывы прогремели еще до объявления воздушной тревоги. Мэр города призвал людей не покидать укрытия, пока не будет отбоя тревоги.

Известно, что практически в центре Сум было 4 "прилета" "Shahed 136". В результате этого повреждены два многоэтажных дома и административное здание.

Позже президент Украины сообщил, что оккупанты ударили по зданию СБУ.

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