В Сумах дрон РФ влетел в дом: часть многоэтажки разрушена, есть пострадавшие

Частично разрушены два верхних этажа жилого здания в центре города в результате попадания вражеского беспилотника.

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В Сумах дрон РФ влетел в дом/ коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Teleram

Город Сумы был атакован беспилотниками в понедельник, 3 июля. В результате прилета вражеского дрона была повреждена многоэтажка в центре города.

Об этом сообщают в соцсетях. Отмечается, что вражеский дрон частично разрушил два верхних этажа жилого дома.

Согласно сообщениям местных жителей в соцсетях, есть пострадавшие.

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О том, что в Сумах слышны звуки взрывов во время воздушной тревоги, сообщали в соцсетях около 11:00. В ОВА призвали не оставлять укрытий до отбоя.

Городской голова Сум Александр Лысенко сообщал в Telegram, что в городе работает противовоздушная оборона.

После этого в КП "Электроавтотранс" сообщили, что в областном центре по ул. Петропавловская было перекрыто движение транспорта.

Официальной информации о последствиях атаки дронов на Сумы пока не было.

Атаки дронами по Украине

В ночь на 22 июня российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами. В Криворожском районе Днепропетровской области были повреждены дома. В небе над Одесской областью Силы обороны сбили 3 вражеских "Шахеда", были попадания.

В ночь на 30 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине, Также оккупанты применяли ударные дроны Shahed. В Николаеве и Запорожье прогремели взрывы.

Напомним, страна-агрессор Россия в ночь на воскресенье, 2 июля, атаковала столицу Украины дронами-камикадзе Shahed. Все шахеды в небе над Киевом были уничтожены. Это была первая атака на Киев за последние 12 дней.

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