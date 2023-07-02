РФ ночью атаковала Киев дронами, взрывы раздавались в еще двух областях: все подробности

Это первая атака на Киев за последние 12 дней. Силы ПВО сбили все вражеские цели в небе над столицей Украины.

https://glavred.info/ukraine/rf-nochyu-atakovala-kiev-dronami-vzryvy-razdavalis-v-eshche-dvuh-oblastyah-vse-podrobnosti-10482442.html Ссылка скопирована

РФ ночью атаковала Киев дронами/ коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Telegram

Страна-агрессор Россия в ночь на воскресенье, 2 июля, атаковала столицу Украины дронами-камикадзе Shahed.

Все шахеды в небе над Киевом были уничтожены. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

"Это первая атака иранскими дронами по Киеву с начала месяца и за последние 12 дней. Силами и средствами нашей ПВО все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены", – рассказал руководитель администрации Сергей Попко.

видео дня

Он отметил, что информации о пострадавших или разрушении пока не поступало, данные оперативной сводки обновляются и уточняются.

Ночью воздушная тревога объявлялась в ряде регионов. Кроме Киева и Киевщины, взрывы во время работы противовоздушной обороны слышали в еще двух областях – в Николаевской и Запорожской.

Утром 2 июля в половине областей Украины снова была объявлена воздушная тревога.

Обстрел Краматорска 27 июня 2023

Российские оккупационные войска во вторник, 27 июня, нанесли ракетный удар по Краматорску. Захватчики ударили по заведению питания, где было много людей.

Как сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко, Россия прицельно ударила по местам скопления людей в Краматорске. Были повреждены здания отеля, заведения питания и несколько частных домов.

Вечером 28 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские ракеты убили в Краматорске 11 человек, в частности, троих детей. Травмированы и ранены более 60 человек.

Утром 29 июня из-под завалов в Краматорске достали тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв возросло до 12 человек, погибли трое детей. Пострадали 60 человек, в том числе и младенец. Спасены 11 человек, из них 7 – подразделением ГСЧС. Аварийно-спасательные работы завершены.

Читайте также: