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"Этот год будет решающим": надо избавиться от Лукашенко, чтобы справиться с РФ – Санников

Алёна Воронина
2 июля 2023, 04:45
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Пока будет нависать "белорусский балкон", Украина не будет в безопасности, даже когда ВСУ выгонят российских оккупантов и выйдут на границы 1991 года.
Владимир путин, Александр Лукашенко
Чтобы Украина полностью была в безопасности, нужно избавиться также от режима Лукашенко в Беларуси, отмечает Санников/ коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скрин

Чтобы Украина была в полной безопасности после завершения войны, которую развязала страна-агрессор Россия, нужно избавиться от режима Александра Лукашенко в Беларуси.

Пока в Беларуси будет руководить самопровозглашенный белорусский диктатор, угроза для украинского государства никогда не исчезнет. Такое мнение высказал белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников в интервью Главреду.

"И вообще я говорю, что надо думать о том, как избавиться от режима Лукашенко в начале, что поможет справиться с Россией. Потому что пока белорусский балкон, который Лукашенко отдал в полное распоряжение российским военным, будет нависать, то есть будет в руках диктатора, угроза никуда не исчезнет", – отметил Санников.

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Он подчеркнул, что эта угроза не исчезнет, даже когда украинские военные выйдут на границы по состоянию на 1991 год.

"Даже если предположить, что сегодня мы заканчиваем войну, договариваемся, и даже если там Россия уходит полностью за пределы 1991 года, то через год будет уже более подготовленный налет. Поэтому этот год должен быть решающим. И всё больше признаков, что так и должно произойти", – подчеркнул белорусский политический и общественный деятель.

Санников добавил, что у Лукашенко мало шансов долго продержаться у власти в Беларуси. Ведь сейчас он удерживается у власти в РБ лишь благодаря своим репрессиям.

"Лукашенко сегодня развязал такие репрессии, которых мы не видели в Европе со времен Второй мировой войны. И удерживается он у власти только благодаря им. Закручивание пружины всегда приводит к ее распрямлению. И сейчас он балансирует на грани. Надо подождать – думаю, он не так долго сможет удержаться у власти, потому что происходит слишком много неожиданных вещей – то его показывают абсолютно больным, то мятеж Пригожина, то ядерное оружие", – отметил Санников.

Кто такой Андрей Санников

Андрей Олегович Санников (Бел. Андрей Алегавич Санникаў; 8 марта 1954, Минск) – белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь", кандидат в президенты Республики Беларусь в 2010 году, пишет Википедия.

Пригожин в Беларуси

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, пытается использовать ЧВК "Вагнер", чтобы получить "пространство для маневра" и не допустить поглощения страны Россией, и стремится взять "вагнеровцев" под свой контроль.

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев объяснил, как Лукашенко может использовать Путина после мятежа Пригожина. Белорусский диктатор Александр Лукашенко может использовать свои посреднические услуги диктатору Путину, которые он оказал во время мятежа Евгения Пригожина, для того, чтобы укрепить свои позиции в Беларуси.

Также Золотарев отмечал, что по прибытии в Беларусь Пригожин может не получить никакого пространства для маневра из-за потенциальной угрозы властям Лукашенко. Однако сам Лукашенко может использовать "Вагнер" для усиления своей военной составляющей, чтобы изменить баланс на границах с Украиной, Польшей и Литвой. Тогда Киеву, Варшаве и Вильнюсу придется усиливать там свои позиции.

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