Зачем Лукашенко позвал Пригожина в Беларусь: в ISW объяснили, в чем выгода диктатора

Борьба за власть между Путиным, Лукашенко и Пригожиным еще не закончилась и будет иметь последствия, которые могут быть полезными для Украины.

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Лукашенко использует "Вагнер", чтобы получить "пространство для маневра" / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, пытается использовать ЧВК "Вагнер", чтобы получить "пространство для маневра" и не допустить поглощения страны Россией, и стремится взять "вагнеровцев" под свой контроль. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

"Лукашенко, вероятно, стремится использовать группу "Вагнер" в Беларуси для получения пространства для маневра, чтобы сбалансировать кампанию Кремля по поглощению Беларуси с помощью Союзного государства, и, вероятно, стремится тщательно контролировать любые силы группы "Вагнер", которые находятся в Беларуси", - пишут аналитики ISW.

Кроме того, Лукашенко может использовать российское ядерное оружие, чтобы замедлить кампанию Кремля по поглощению Беларуси.

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Аналитики также отмечают, что борьба за власть между российским диктатором Путиным, Лукашенко и Пригожиным еще не закончилась и будет иметь краткосрочные и долгосрочные последствия, которые могут быть полезными для Украины.

Напомним, ранее Института изучения войны писал: если Кремль будет давить на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, то Беларусь не сможет предоставить наемникам ЧВК "Вагнера" надежное убежище. Таким образом, отход в соседнее государство может стать для Евгения Пригожина и его армии ловушкой.

Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено".

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

27 июня стало известно, что в Беларусь прилетел самолет главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Telegram-канал СВР писал, что Пригожин якобы сделал предложение Лукашенко обеспечить защиту от возможных посягательств на территориальную целостность со стороны нынешнего российского руководства, но чёткого ответа не получил.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что военные Беларуси получат от "вагнеровцев" "ценный опыт".

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