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"Пригожин взялся за старое": в Сети узнали о предложении главаря ЧВК Лукашенко

Анна Ярославская
27 июня 2023, 10:11 обновлено 27 июня, 10:18
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Российские элиты интересуются, какой силовой ресурс остаётся у Пригожина и передают ему предложения через доверенных лиц.
Александр Лукашенко, Евгений Пригожин
Лукашенко пока что не ответил Пригожину на предложение защитить его от нападок Кремля / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин якобы получает различные предложения от российских военных и финансовых элит относительно взаимодействия в кризисной ситуации. Сам же он уже сделал весьма заманчивое предложение белорусскому диктатору Александру Лукашенко. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки РФ.

"Цирк, начавшийся 23 июня вечером под вывеской мятежа Пригожина, продолжается. Вчера утром президенту России Владимиру Путину доложили, что главный мятежник страны Евгений Пригожин, отдохнув, взялся за старое. Президенту предоставили информацию, что уже в воскресенье Пригожину через доверенных лиц стали поступать предложения "провести консультации". Темой консультаций называли обсуждение возможного взаимодействия в кризисной ситуации и предложения помощи Пригожину в нынешние тяжелые времена", - говорится в сообщении.

По информации секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева, опальный лидер ЧВК "вызвал интерес и откровенные симпатии у части российских (в том числе военных и финансовых) элит, которые осторожно сейчас пытаются узнать у Пригожина его возможности и планы на ближайшее будущее".

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"Большинство интересуется, какой силовой ресурс остаётся у Пригожина в ближайшее время. Сам Евгений Пригожин идёт на контакт, постепенно приходит в себя и пытается оценить обстановку в которой оказался", - отмечают на канале.

Тем временем самопровозглашенный президент Беларуси Алексадр Лукашенко, который принял в стране Пригожина, якобы уже чётко дал понять, что не допустит никакой деятельности ЧВК Вагнера на территории Республики Беларусь и готов только на формальное представительство ЧВК и присутствие небольшого количества мятежного руководства структуры.

"Республику Беларусь по предложению Лукашенко вагнеровцы смогут использовать исключительно как перевалочную базу, не более, и то под пристальным контролем", - сообщает генерал СВР.

При этом Пригожин якобы уже сделал предложение Лукашенко обеспечить защиту от возможных посягательств на территориальную целостность со стороны нынешнего российского руководства, но чёткого ответа не получил.

"Судя по всему Лукашенко не готов на плотное взаимодействие с мятежной частью ЧВК Вагнера, но очень хочет быть в курсе их планов", - отметили на канале.

Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено".

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

По данным Telegram-канала Генерал СВР, Пригожину помогали друзья из Генштаба РФ. В частности, Пригожин рассчитывал на народную поддержку, а его друзья в ГУ Генштаба обещали переход на его сторону большого числа военных Вооруженных сил РФ при общем нейтралитете тех, кто не присоединится.

26 июня Пригожин начал оправдывать свои провальные попытки устроить бунт в РФ. По его словам, поход на Москву был организован, якобы чтобы не допустить закрытие ЧВК, а диктатора Путина он свергать не собирался.

27 июня стало известно, что в Беларусь прилетел самолет главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

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