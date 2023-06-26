Пригожину помогал Генштаб РФ: в Сети раскрыли детали бунта "вагнеровцев"

Главарь ЧВК "Вагнера" рассчитывал на народную поддержку, а его друзья в ГУ Генштаба обещали переход на его сторону большого числа военных ВС РФ.

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Пригожин не видел для себя перспектив в случае вторжения в Москву и переиграл планы / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 161.ru

Несколько месяцев назад над Евгением Пригожиным в Кремле стали сгущаться тучи, поэтому главарь ЧВК "Вагнера" начал искать варианты борьбы за выживание. Одним из них был поход на Москву с расколом элит и явной поддержкой общества. Но кое-что пошло не по плану. Детали раскрыл Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки РФ.

По данным канала, Пригожина предупредили о недавнем распоряжении российского диктатора Владимира Путина "окончательно решить вопрос с ЧВК Вагнера и лично с Пригожиным".

"Пригожину оперативно передавали планы по уничтожению непокорной части ЧВК, и ему удавалось обходить или нейтрализовывать не слишком изощренные замыслы руководства военного блока. Вместе с этим, он с частью руководства ЧВК Вагнера готовил планы того, что должно было стать основой военного переворота и захвата власти в России", - говорится в сообщении.

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После недавнего турне по стране и встреч с "народом" Пригожин поверил в собственную популярность, а его личные рейтинги на втором месте после Путина дали ему уверенность в народной поддержке.

По данным канала, накануне 23 июня Пригожина известили о планах министерства обороны и Генерального штаба нанести удар "в спину" по тыловым расположениям ЧВК Вагнера. Пригожин решил переиграть ситуацию и по его распоряжению была реализована инсценировка удара по расположению ЧВК за час до нанесения реального удара, с последующими обвинением Шойгу и уже подготовленным походом на Ростов и Москву.

"Все происходило в координации Пригожина с Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Пригожин рассчитывал на народную поддержку, а его друзья в ГУ Генштаба обещали переход на его сторону большого числа военных Вооруженных сил РФ при общем нейтралитете тех, кто не присоединится.

"Поход на Москву предполагался триумфальным с расколом элит и явной поддержкой общества. Надо отметить, что свою часть поддержки друзья Пригожина из ГУ Генштаба выполнили и содействовали беспрепятственному движению колон ЧВК до Ростова, захвату Ростова и блокировали большинство потуг со стороны министерства обороны заблокировать движения колон к Москве. Но Пригожин ошибся. Не было явной народной поддержки, а армия ограничилась нейтралитетом и шествие колон исключительно ЧВК Вагнера не выглядело триумфальным", - пишет генерал СВР.

Утром 24 июня Пригожин сделал неутешительные для себя выводы. Было решено все равно продолжать движение на Москву, но часть планов была скорректирована.

"И когда на связь с руководителем ЧВК вышел Лукашенко по просьбе секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева, Пригожин уже был готов договариваться. Переговоры длились около двух часов", - говорится в сообщении.

Пригожин, который к тому времени уже не видел для себя перспектив в случае вторжения в Москву, согласился оформить "прописку" части ЧВК Вагнера в Республике Беларусь под гарантии Лукашенко, амнистию и снятие претензий для всех участников мятежа.

"Со своей стороны Пригожин потребовал отставки Шойгу и Герасимова. Ему было обещано отстранение Шойгу и Герасимова и их официальные отставки и привлечение к ответственности. Гарантии давал Патрушев, якобы согласованные с президентом. Пригожин провел совет командиров ЧВК Вагнера и убедил их согласиться, обрисовав общую картину и преимущества соглашения. После согласия Пригожина Шойгу был взят под охрану, но как только об этом было доложено Путину, он потребовал, чтобы Шойгу немедленно освободили. На вопрос президенту, как быть с гарантиями Пригожину, Путин ответил, что он "с*ать хотел на какие-то гарантии", - сообщили подробности на канале.

Генерал СВР добавил, что все договоренности с Лукашенко, Путиным, Пригожиным, силовиками, военными согласовывал и координировал секретарь Совбеза Николай Патрушев.

"Вне зависимости от "гарантий" и "соглашений" в руководстве силового блока есть четкое решение уничтожить руководство ЧВК Вагнера и часть "буйных" индивидуально в следующие несколько месяцев. Президент России Владимир Путин от принятия большинства решений во время кризиса самоустранился", - добавили на канале.

Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено". Также он добавил, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК Вагнер. Впоследствии стало известно, что остатки подразделений Вагнера в окрестностях Бахмута открыли огонь по регулярным войскам РФ.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

Пресс-служба президента Беларуси, в свою очередь, заявила, что Лукашенко якобы уговорил Пригожина остановиться.

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