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Передадут "бесценный опыт": Лукашенко обрадовался "вагнеровцам" в Беларуси

Юлия Куришко
27 июня 2023, 16:24 обновлено 27 июня, 16:26
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Белорусский диктатор призвал жителей страны не бояться бойцов "Вагнера".
Передадут 'бесценный опыт': Лукашенко обрадовался 'вагнеровцам' в Беларуси
Лукашенко рад "вагнеровцам" в Беларуси / коллаж: Главред, скриншот: видео

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обрадовался террористической группировке ЧВК "Вагнер" в Беларуси.

Президент считает, что военные Беларуси получат от них "ценный опыт", об этом Лукашенко сказал во время встречи с белорусским министром обороны Виктором Хрениным, передают пропагандистские СМИ.

"Если их командиры приедут к нам и помогут нам... Опыт. Слушай, они на передовой - штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно. Вот мне Путин в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли. Они расскажут об оружии: которое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять", - заявил самопровозглашенный президент..

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Впрочем, Лукашенко не подтвердил, находятся ли "вагнеровцы" уже на территории Беларуси.

Военный бунт Пригожина в России

Напомним, что в России начинается гражданская война, Пригожин устраивал госпереворот. Евгений Пригожин заявил, что российские военные по приказу Шойгу обстреляли тыловой лагерь "вагнеровцев".

Самолет Пригожина приземлился на военном аэродроме в Беларуси. Изначально ожидалось, что самолет приземлится в Национальном аэропорту Минска. Через несколько минут судно изменило свое направление к военному аэродрому Мачулищи.

Беларусь может стать ловушкой для Пригожина и его наемников. Если Кремль будет давить на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, то Беларусь не сможет предоставить наемникам ЧВК "Вагнера" надежное убежище.

Больше мятежных новостей:

Александр Лукашенко Евгений Пригожин гражданская война в России
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