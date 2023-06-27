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"30 лет готовлюсь к войне": Лукашенко заявил, что привел армию в боевую готовность

Анна Ярославская
27 июня 2023, 11:05 обновлено 27 июня, 11:20
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Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил о "миссии сохранить мир".
Александр Лукашенко
​ Александр Лукашенко выступил на вручении генеральских погон ​ / Коллаж: Главред, фото: t.me/pul_1, скриншот

Во вторник, 27 июня, белорусский диктатор Александр Лукашенко выступил на вручении генеральских погон. Главред собрал все самые важные заявления самопровозглашенного президента Беларуси.

По его словам, в течение тридцати лет он "готовится к войне", и именно поэтому страна "сегодня живет под мирным небом". Лукашенко также заявил о "миссии сохранить мир".

"Это означает только одно - мы должны быть сильнее той угрозы, которая снова нависает тенью над нашей землёй", - отметил белорусский диктатор.

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Прокомментировал Лукашенко и недавние события в России, а именно - попытку военного мятежа, которую устроил главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что отечество одно", - сказал Лукашенко.

По его словам, он отдал все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность.

В Беларусь привезли российское ядерное оружие

В марте 2023 года российский диктатор Владимир Путин заявил о договоренности с Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Тогда же Путин заявил о передаче ракетного комплекса "Искандер", который может являться ее носителем.

Позже страна-оккупант начала обучение для военных Беларуси по обращению с тактическими ядерными боеголовками, а 25 мая Москва и Минск подписали соответствующий документ о размещении вооружения.

В Китае выступили против передачи ядерного оружия от одних стран другим. В Пекине заявили, что все конфронтации следует решать дипломатическим путем. Нельзя допустить риска начала ядерной войны.

14 июня Лукашенко заявил, что его страна начала получать от страны-агрессора РФ тактическое ядерное оружие.

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