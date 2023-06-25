'Такие выходки Путин не прощает': Пригожина скоро арестуют, а ЧВК Вагнер распустят - ГУР

Чем ближе Пригожин подходил к Москве, тем большие козыри он получал на руки, подчеркнул глава ГУР.

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Буданов заявил, что Пригожина скоро арестуют / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Острую фазу так называемого военного мятежа ЧВК Вагнер против Минобороны РФ закончено. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в своем Telegram-канале.

Как отметил Буданов, по оперативным разведывательным данным, аналитики ГУР с 90% вероятностью предсказывали такое развитие событий.

"Мы понимали, что суть конфликта между наемниками и Минобороны вовсе не в недостатке снарядов или ударах по расположению боевиков. Суть конфликта – финансовые потоки, которые Шойгу хотел завести в свое ведомство. Мы знали, что Пригожин добивается переговоров на самом высоком уровне, чтобы не потерять деньги и свою армию наемных убийц. Вывод ЧВК Вагнер на ротацию – это попытка мягко убрать их из зоны "СВО", с информационного поля и остановить их финансирование. Поэтому Пригожин фейковой информацией об ударе по расположению боевиков спровоцировал дальнейшее развитие событий", - заявил глава украинской разведки.

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По его словам, чем ближе Пригожин подходил к Москве, тем большие козыри он получал на руки. Поэтому владелец ЧВК Вагнер не остановился ни перед сбиванием самолетов и вертолетов, ни перед захватом официальных государственных учреждений

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Как подчеркнул Буданов, Пригожин планировал обратиться непосредственно к Путину, но ему не дали такой возможности. Поэтому на сцене появился Лукашенко, устроивший обе стороны конфликта. Путин в этом случае не потерял лица, договариваясь с человеком вне закона, которым стал Пригожин. А сам главарь наемников получил гаранта неприкосновенности в виде Лукашенко, поскольку другим доверенным лицам Путина, а тем более Минобороны РФ, он не доверяет.

"Пригожин рано или поздно будет арестован. Такие выходки Путин не прощает никому. Сколько Пригожин ни говорил о мирном марше и о недоверии к Шойгу, грязная тень подозрений и сомнений пала на президента России. Впоследствии Пригожин будет осужден, но в зависимости от ситуации будет либо помилован в зале суда, либо амнистирован позже", - отметил глава ГУР.

По его словам, ЧВК Вагнер после этого будет распущен. Наемникам предложат перейти в другие ЧВК, часть из них арестуют и посадят в тюрьму за нарушение правил ведения войны.

"Чиновникам и военным, которые дружили и поддерживали Пригожина, уже прислана "черная метка". Через некоторое время эти люди либо сами уйдут в отставку, либо будут сняты с должностей. Часть из них будет показательно репрессирована, ведь черный компромат есть на каждого", - сказал Буданов.

Руководитель военной разведки подчеркнул, что позиции руководителей в Министерстве обороны РФ после этих событий стали ослаблены. В ближайшее время там будут чистки. В отставку отправят второстепенных членов Генштаба. Отставка Герасимова и тем более Шойгу маловероятна, считает Буданов.

"Переворот" Пригожина

Руководитель боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин вечером 23 июня заявил, что кадровые военные Минобороны оккупантов РФ нанесли ракетный удар по тылу вагнеровцев. В ответ Пригожин сказал, что он собрал 25-тысячную группировку и пойдет на Москву для разборок с ведомством Шойгу.

Утром 24 июня боевики Вагнера взяли под контроль Ростов-на-Дону. Теперь они удерживают там все военные объекты. Сбили вертолеты и самолет, которые пытались по ним ударить.

После Ростова Вагнер по той же схеме захватил и Воронеж.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что в России началась гражданская война. Он подтвердил сведения, что Вагнер идет на Москву.

Вечером 24 июня стало известно о том, что Александр Лукашенко во время переговоров с Пригожиным уговорил его прекратить наступление на Москву. Сам Пригожин также подтвердил это и сказал, что разворачивает колонны своих наемников, отправляясь в тыловые лагеря на территории Украины.

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