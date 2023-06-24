'Ждите сигнала': полк Калиновского и Тихановская срочно обратились к белорусам

Командир полка Калиновского призвал белорусских военных не участвовать во внутреннем конфликте РФ и бороться за свое государство.

https://glavred.info/world/chekayte-signalu-polk-kalinovskogo-i-tihanovska-terminovo-zvernulisya-do-bilorusiv-10480531.html Ссылка скопирована

Полк Калиновского и Тихановская срочно обратились к белорусам / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и добровольческий полк Кастуся Калиновского, который сейчас воюет на стороне Украины, обратились к народу Беларуси из-за вооруженного противостояния ЧВК Вагнера и Минобороны РФ.

Так, в своем обращении командир полка Калиновского Денис Прохоров призвал белорусских военных не участвовать во внутреннем конфликте страны-агрессора России и бороться за свое государство.

"Эта гражданская война нас не касается. Для белорусов важно другое. Приближается время, когда перед вами встанет выбор: выполнить преступный приказ или соблюсти присягу, которую вы дали на верность белорусскому народу", - подчеркнул Прохоров.

видео дня

Он добавил, что на территории Беларуси есть железный резерв, который включает действующих военнослужащих, солдат запаса и обычных граждан, которые готовы действовать и "освобождать Беларусь от диктатуры и оккупации".

"Нам потребуются люди для решительных действий. Готовьтесь к вступлению в отряды самообороны. Каждый город, каждый квартал, каждая улица – будьте готовы для контроля своих территорий и поддержания порядка. Военные, резервисты, белорусы, ждите нашего сигнала. Время свободы приближается", - резюмировал командир.

Смотрите в нашем телеграмм-канале обращение командира полка Калиновского:

Обращение командира полка Калиновского / скриншот

В свою очередь оппозиционер Светлана Тихановская призвала белорусских дипломатов, военнослужащих и силовиков помнить, что у белорусов – свои национальные интересы.

"Белорусы должны защищать свою страну. Как эта ситуация повлияет на Беларусь зависит только от нас с вами. И главная задача всех блорусов сейчас – сохранить безопасность и суверенитет Беларуси, спасти нашу страну от того во что превратилась Россия. Мы должны быть готовы к любому сценарию",-заявила Тихановская.

Она подчеркнула, что Беларусь должна закрыть границу с Россией и начать вывод российских войск с белорусской территории.

Также Тихановская отметила, что сегодня создала оперативный штаб, куда вошли белорусские оппозиционеры и полк Калиновского.

Смотрите в нашем телеграмм-канале обращение Тихановской:

Обращение Тихановской / скриншот

Военный мятеж Пригожина в РФ

23 июня вечером основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено". Также он добавил, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК Вагнер. Впоследствии стало известно, что остатки подразделений Вагнера в окрестностях Бахмута открыли огонь по регулярным войскам РФ.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Пригожин рассказал, что боевики сбили за ночь 3 вертолета российских оккупантов. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Недавно стало известно, что боевики ЧВК Вагнер вышли к окраинам Борисоглебска Воронежской области. В городе находится склад с ядерным оружием, который собирается захватить бандформирование Евгения Пригожина. У кадровых российских оккупантов нет сил, чтобы удержать ядерный состав. Об этом рассказали в военном партизанском движении Атеш.

Вас может заинтересовать: