Русские добровольцы призвали своих сторонников и военных к восстанию

Русские добровольцы (и из ЛСР, и из РДК) на фоне бунта, который поднял в России главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, призвали к немедленному восстанию.

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Русские добровольцы озвучили свое мнение по поводу "пригожинского" бунта/ коллаж Главред, Легион "Свобода России", скриншот

Русские добровольцы – как из Легиона "Свобода России", так и из Русского добровольческого корпуса – прореагировали на вооруженный мятеж, который поднял в стране-агрессоре РФ главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

Первые призвали российских военных к силовому перевороту против руководства РФ, "опустившего страну ко дну".

"Солдаты, офицеры – ваш час настал. Разверните свое оружие на башне Кремля, не дайте усобицам утопить Россию в крови. Пора прекратить бессмысленное и жестокое убийство украинцев, гибель на фронте тысяч россиян и вернуться домой: туда, где вы сейчас нужны. Наши соратники, друзья. Не бойтесь: зло будет свергнуто, они все пойдут. Ведь диктаторы всегда уходят. А Легион придет", – призвали россиян добровольцы легиона.

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В РДК тоже призвали своих сторонников воспользоваться моментом и немедленно восставать.

"Кровавый тиран вцепился мертвой хваткой в свой трон и готов убивать население уже русских городов - все видели видео взрывов в Воронеже и Ростове-на-Дону, кадры расстрела обычной семьи бойцами Росгвардии. Сам Путин, по моей информации, уже эвакуирован на Валдай, вслед за ним покидают Москву на своих бизнес-джетах и представители российской "элиты". Фронт начинает рушиться - деморализованные и лишённые управления солдаты армии РФ просто оставляют свои позиции. В районе Бахмута и на Запорожском направлении бойцы ВСУ продвигаются, не встречая сопротивления", – сказали они.

Вооруженный бунт ЧВК Вагнера

Напомним, накануне главарь бандформирований ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обвинил кадровых российских оккупантов Министерства обороны РФ в ракетном ударе по тылам группировки. Он заявил, что теперь 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с минобороны.

24 июня утром Пригожин заявил, что боевики ЧВК Вагнера взяли под контроль все военные объекты в Ростове-на-Дону. Также, по его словам, вагнеровцы за ночь сбили три вертолета российских войск.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Пригожин начал вооруженный мятеж. "Обращаюсь к россиянам, военным и силовым ведомствам и к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа То, с чем мы столкнулись — это предательство".

Как подчеркнул советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, мятеж главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина против властей страны-оккупанта России – фактически начало гражданской войны.

Он добавил, что старт контрнаступления армии Украины привел к расколу российских элит. Все идет по сценарию, о котором говорилось еще в прошлом году.

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