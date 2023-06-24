Путин в истерике обратился к россиянам и заявил об ударе в спину

Директор агрессора России Владимир Путин отдал приказ на подавление мятежа Евгения Пригожина, и неуверенно заявил, что "постарается урегулировать ситуацию".

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Путин подтвердил, что Москва больше не контролирует Ростов / Скриншот YouTube

Директор страны-агрессора России Владимир Путин выступил с первым заявлением после захвата боевиками ЧВК Вагнера Евгения Пригожина Ростова-на-Дону. Он подтвердил контретррористические меры в Москве, захват Ростова и назвал ситуацию в "тяжелыми временами". Путин неуверенно сказал, что, мол, "постарается стабилизировать обстановку". Он отдал команду войскам РФ подавить мятеж Пригожина.

Президент государства-оккупанта Владимир утром, 24 июня, выступил с коротким заявлением по ситуации в России.

Путин надеется, что мятеж, дескать, все-таки удастся преодолеть.

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Смотрите заявление Путина о мятеже Пригожина:

Главные заявления Путина:

Путин сообщил, что ночью говорил с командующими всех направлений: "Войска сражаются героически"

Путин: "Обращаюсь к россиянам, военным и силовым ведомствам и к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа"

Путин призвал к единству, консолидации и ответственности

Путин: "То, с чем мы столкнулись — это предательство"

"Мы боремся за право оставаться Россией, эта битва требует единения всех сил, когда в сторону должно быть отброшено все, что разделяет нас. И потому действия, которые раскалывают наше единство — это, по сути, отступничество и удар в спину России и нашему народу. Именно такой удар был нанесен в 1917 году, когда наша страна сражалась в Первой мировой войне, и победу у нее украли".

Путин подтвердил захват Ростова

"Любая смута — смертельная угроза, наши действия будут жесткими";

"Мы преодолеем любые испытания".

Это предательство, непомерные амбиции Пригожина привели к измене, - Путин

"Мы не дадим Гражданской войне повторится, защитим наш народ и государственность"

"Мы боремся за наш суверенитет и независимость, за право быть и оставаться Россией, государством с тысячелетней историей"

"Россия ведёт тяжелейшую борьбу за своё будущее, против России направлена вся военная и информационная машина Запада"

"Вооруженные силы РФ получили необходимый приказ о нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж", — Путин.

Вооруженный мятеж Пригожина в РФ

23 июня вечером главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обвинил кадровых военных Минобороны оккупантов РФ в ракетном ударе по тылам группировки. По его словам, теперь 25 тысяч вагнеровцев намерены разобраться с Минобороны.

После этого в Москве, Ростове, а также других городах РФ начала появляться военная техника. В Кремле сказали, что Путин, мол, "в курсе ситуации". ФСБ открыла уголовное дело против Пригожина и обвинила его в призыве к военному мятежу.

Вагнеровцы, вероятно, двигаются колоннами на Москву.

24 июня Пригожин утром сказал, что боевики Вагнера взяли под контроль все военные объекты в городе Ростов-на-Дону. По его словам, за ночь они сбили 3 самолета войск РФ.

ЧВК Вагнера уже в Воронеже и, вероятно, контролируют город.

В Москве, Подмосковье и Воронежской области ввели режим контртеррористичекой операции.

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