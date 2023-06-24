"Идите на Киев, а не на Москву": Соловьев закатил истерику из-за бунта Пригожина

Главный рупор кремлевской пропаганды Владимир Соловьев распереживался из-за переворота, который устроил лидер ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в России.

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Соловьев прямо сравнил Пригожина с итальянским диктатором Муссолини / коллаж Главред, скриншоты из видео

Топовый российский пропагандист Владимир Соловьев едва ли не впал в прострацию из-за вооруженного мятежа, который устроил в стране-агрессоре РФ главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

Катясь в собственном автомобиле, Соловьев на ходу записывал видео, в котором жестко начал критиковать бунт. Видно было, что пропагандист расстроен и очень боится, что процесс распада страны-агрессора уже запущен.

"Неужели мы позволим страну потерять? Остановитесь, пока не поздно. Нет ничего страшнее гражданской войны", – заявил пропагандист.

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Далее Соловьев говорит – мол, 25 тысяч "вагнеровцев" пригодились бы на фронте. А далее пошли его безудержные фантазии по поводу того, что боевики Пригожина должны идти в атаки на Львов или Киев, а не на Москву.

"Ребята, опомнитесь! Враг – там, на Украине", – заявил пропагандист.

В конечном итоге, Соловьев, видимо, вспомнил про отобранное жилье в Италии, и сравнил бунт Пригожина с маршем на Рим, который в 1920-е годы устроил лидер фашистов Бенито Муссолини (и на долгие годы захватил власть в стране).

Вооруженный бунт ЧВК Вагнера

Напомним, накануне главарь бандформирований ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обвинил кадровых российских оккупантов Министерства обороны РФ в ракетном ударе по тылам группировки. Он заявил, что теперь 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с минобороны.

24 июня утром Пригожин заявил, что боевики ЧВК Вагнера взяли под контроль все военные объекты в Ростове-на-Дону. Также, по его словам, вагнеровцы за ночь сбили три вертолета российских войск.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Пригожин начал вооруженный мятеж. "Обращаюсь к россиянам, военным и силовым ведомствам и к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа То, с чем мы столкнулись — это предательство".

Как подчеркнул советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, мятеж главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина против властей страны-оккупанта России – фактически начало гражданской войны.

Он добавил, что старт контрнаступления армии Украины привел к расколу российских элит. Все идет по сценарию, о котором говорилось еще в прошлом году.

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