Колонна танков 'пригожинцев' несется по Липецкой области к Москве: Гиркин ноет

Из Липецкой области в сторону Москвы едет колона военной техники, по поводу чего матерый террорист Игорь Гиркин (Стрелков) сильно сокрушается.

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Колона танків "пригожинців" мчить на Москву / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Военная техника передвигается по трассе М4 "Ростов-Воронеж-Москва" в сторону столицы страны-агрессора РФ. Об этом сообщает российское издание "Медиазона" со ссылкой на видео, которое было снятое очевидцем.

По его информации, видео было снято в Липецкой области. В колонне видно несколько боевых танков и несколько крытых грузовиков.

Также есть информация, что авиация страны-агрессора нанесла бомбовый удар по трассе М4 "Дон" – и якобы как раз по технике "пригожинцев". Также сообщается, что одну из колонн наемников атаковали в Воронежской области.

видео дня

Но размбомбили не ее, а гражданские автомобили.

Позднее матерый террорист Игорь Гиркин (Стрелков), мятежники успешно прошли Воронеж и продвигаются по территории Липецкой области, а также хвастаются, что сбили передовые заставы "Росгвардии" и взяли трофеи.

Вооруженный бунт ЧВК Вагнера

Напомним, накануне главарь бандформирований ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обвинил кадровых российских оккупантов Министерства обороны РФ в ракетном ударе по тылам группировки. Он заявил, что теперь 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с минобороны.

24 июня утром Пригожин заявил, что боевики ЧВК Вагнера взяли под контроль все военные объекты в Ростове-на-Дону. Также, по его словам, вагнеровцы за ночь сбили три вертолета российских войск.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Пригожин начал вооруженный мятеж. "Обращаюсь к россиянам, военным и силовым ведомствам и к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа То, с чем мы столкнулись — это предательство".

Как подчеркнул советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, мятеж главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина против властей страны-оккупанта России – фактически начало гражданской войны.

Он добавил, что старт контрнаступления армии Украины привел к расколу российских элит. Все идет по сценарию, о котором говорилось еще в прошлом году.

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