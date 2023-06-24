Хаос в Кремле: бунт Пригожина может помочь Украине с контрнаступлением — CNN

Бунт наемников ЧВК "Вагнера" является подарком для Украины.

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Евгений Пригожин повел наемников на Москву / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Вооруженный бунт бандформирований ЧВК Вагнера пришелся как нельзя кстати в плане начала контрнаступления Украины.

"Хаос в Кремле не мог наступить в лучшее время для Украины... То, что президент России Владимир Путин назвал "вооруженным мятежом" наемников "Вагнера", является подарком для страны, которая месяцами готовилась к контрнаступлению, чтобы нанести сокрушительный удар по российским военным", — говорится в материале CNN.

Журналисты также пишут о том, что после начала бунта ЧВК Вагнера в Украине началось настоящее "злорадство".

видео дня

Отмечается, что съемочная группа CNN находилась вблизи линии фронта на юге Украины. Журналисты сообщают, что видели "большую концентрацию войск и вооружения", в том числе новейшего западного оружия, готового к наступлению.

Говоря о "злорадстве" Украины, издание вспомнило активно распространявшееся в социальных сетях видео, на котором тогдашний актер Владимир Зеленский сидит в удобном кресле, откупоривает пиво и берет миску с попкорном, улыбаясь.

Вооруженный бунт ЧВК Вагнера

Напомним, накануне главарь бандформирований ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обвинил кадровых российских оккупантов Министерства обороны РФ в ракетном ударе по тылам группировки. Он заявил, что теперь 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с минобороны.

24 июня утром Пригожин заявил, что боевики ЧВК Вагнера взяли под контроль все военные объекты в Ростове-на-Дону. Также, по его словам, вагнеровцы за ночь сбили три вертолета российских войск.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Пригожин начал вооруженный мятеж. "Обращаюсь к россиянам, военным и силовым ведомствам и к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа То, с чем мы столкнулись — это предательство".

Как подчеркнул советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, мятеж главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина против властей страны-оккупанта России – фактически начало гражданской войны.

Он добавил, что старт контрнаступления армии Украины привел к расколу российских элит. Все идет по сценарию, о котором говорилось еще в прошлом году.

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