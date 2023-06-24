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"Следующие 24 часа будут решающими": Путин рискует потерять власть - CNN

Алина Дембицкая
24 июня 2023, 17:47 обновлено 24 июня, 17:47
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Как пишет издание, сейчас пятая по численности армия мира столкнулась с тем, что братоубийство – единственное, что может спасти московскую элиту от краха.
Путин
Путин рискует потерять власть / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Президент страны-агрессора России Владимир Путин рискует потерять власть. Следующие 24 часа имеют решающее значение. Об этом пишет CNN.

"Российский президент столкнулся с самой серьезной угрозой своей власти за все 23 года управления ядерной державой. И удивительно наблюдать, как видимость тотального контроля, которую он поддерживал все это время, – главное преимущество его автократии – рушится за одну ночь. Это было и неизбежно, и невозможно. Неизбежно, поскольку неправильное с точки зрения менеджмента ведение войны означало, что только такая однородно закрытая и невосприимчивая к критике система, как Кремль, может пережить такую ужасную авантюру. А невозможно, поскольку критики Путина просто исчезают, либо выпадают из окон, либо жестоко травятся", - говорится в материале.

Как пишет издание, сейчас пятая по численности армия мира столкнулась с тем, что братоубийство – направление оружия на своих сослуживцев – единственное, что может спасти московскую элиту от краха.

видео дня

СNN подчеркивает, что Путина настолько привыкли считать "искусным тактиком" (по крайней мере в России – ред.), что первые заявления Евгения Пригожина расценивались как попытка президента РФ "держать в напряжении" своих генералов.

"Но то, что мы видим сегодня – когда Путин вынужден признать, что Ростов-на-Дону, его главный военный центр, находится вне его контроля, – ставит под сомнение любую мысль о том, что этой операцией руководил Кремль. Вполне вероятно, что подразделения "Вагнера" планировали это в течение определенного времени. Оправдание для восстания появилось спонтанно – якобы авиаудар по лагерю "Вагнера" в лесу. Силы наемников очень быстро собрались и продвинулись к Ростову. Это трудно сделать спонтанно за один день", - говорится в материале.

Военный мятеж Пригожина в РФ

23 июня вечером основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено". Также он добавил, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК Вагнер. Впоследствии стало известно, что остатки подразделений Вагнера в окрестностях Бахмута открыли огонь по регулярным войскам РФ.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Пригожин рассказал, что боевики сбили за ночь 3 вертолета российских оккупантов. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что в России началась гражданская война. Он подтвердил поход боевиков Вагнера на Москву.

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