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ЧВК Вагнера намерены захватить склады с ядерным оружием – партизаны Атеш

Андрей Ганчук
24 июня 2023, 16:36 обновлено 24 июня, 16:45
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Кадровые оккупанты Минобороны РФ вряд ли способны защитить склад с ядерным оружием, поскольку у них нет нужных ресурсов, рассказали партизаны.
Пригожин, ядерное оружие
Пригожин в Воронежской области собрался взять склады с ядерным оружием - партизаны / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Боевики ЧВК Вагнер вышли к окраинам Борисоглебска Воронежской области. В городе находится склад с ядерным оружием, который собирается захватить бандформирование Евгения Пригожина. У кадровых российских оккупантов нет сил, чтобы удержать ядерный склад. Об этом рассказали в военном партизанском движении Атеш.

Как сообщили партизаны Атеш, передовые загоны боевиков Вагнер уже на окраинах Борисоглебска Воронежской области, где находится склад с ядерным оружием.

"Агент "АТЕШ" из состава ЧВК "Вагнер" сообщает, что передовые загоны ЧВК вышли к окраинам Борисоглебска, Воронежской области. В городе размещается склад с ядерным оружием, известный также как "375 объект "С", 12 управления мо рф", - указано в сообщении.

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По данным организации, оккупанты Минобороны РФ не смогут защитить склад, поскольку для этого понадобится снять оперативные резервы с фронта в Украине.

"Вероятно защитить склад вс рф своими силами не сможет. Ведь там крайне мало сил и средств. Необходимо значительное количество танков, артиллерии и моторизированной профессиональной пехоты. Нужна, как минимум, бригада. А так, как сейчас нет свободных войск, единственный способ получить подкрепление — снять оперативные резервы с фронта", - считают в Атеш.

Также партизаны прогнозируют, что в случае боев за склад эскалация конфронтации между Вагнером и Минобороны РФ лишь усилится.

"Бои за воронежский ядерный склад вероятно приведут к усилению эскалации боевых действий между чвк и мо рф", - подчеркнули в Атеш.

Военный мятеж Пригожина в России

Главарь ЧВК Вагнера Пригожин объявил войну Минобороны агрессора РФ. Вечером 23 июня он обвинил ведомство в ракетном ударе по позициям боевиков в тылу вагнеровцев. В ответ он анонсировал поход своей 25- тысячной группировки на Москву, чтобы расправиться с Минобороны.

Утром 24 июня стало известно, что Ростов-на-Дону перешел под контроль ЧВК Вагнер. Пригожин сообщил о сбитии боевиками 3 вертолетов оккупантов.

Вероятно, Вагнер контролирует уже и Воронеж.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в России началась гражданская война. Подоляк подтвердил сведения, согласно которым боевики Пригожина ЧВК Вагнер идут на Москву.

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