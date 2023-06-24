ЧВК Вагнера намерены захватить склады с ядерным оружием – партизаны Атеш

Боевики ЧВК Вагнер вышли к окраинам Борисоглебска Воронежской области. В городе находится склад с ядерным оружием, который собирается захватить бандформирование Евгения Пригожина. У кадровых российских оккупантов нет сил, чтобы удержать ядерный склад. Об этом рассказали в военном партизанском движении Атеш.
Как сообщили партизаны Атеш, передовые загоны боевиков Вагнер уже на окраинах Борисоглебска Воронежской области, где находится склад с ядерным оружием.
"Агент "АТЕШ" из состава ЧВК "Вагнер" сообщает, что передовые загоны ЧВК вышли к окраинам Борисоглебска, Воронежской области. В городе размещается склад с ядерным оружием, известный также как "375 объект "С", 12 управления мо рф", - указано в сообщении.
По данным организации, оккупанты Минобороны РФ не смогут защитить склад, поскольку для этого понадобится снять оперативные резервы с фронта в Украине.
"Вероятно защитить склад вс рф своими силами не сможет. Ведь там крайне мало сил и средств. Необходимо значительное количество танков, артиллерии и моторизированной профессиональной пехоты. Нужна, как минимум, бригада. А так, как сейчас нет свободных войск, единственный способ получить подкрепление — снять оперативные резервы с фронта", - считают в Атеш.
Также партизаны прогнозируют, что в случае боев за склад эскалация конфронтации между Вагнером и Минобороны РФ лишь усилится.
"Бои за воронежский ядерный склад вероятно приведут к усилению эскалации боевых действий между чвк и мо рф", - подчеркнули в Атеш.
Военный мятеж Пригожина в России
Главарь ЧВК Вагнера Пригожин объявил войну Минобороны агрессора РФ. Вечером 23 июня он обвинил ведомство в ракетном ударе по позициям боевиков в тылу вагнеровцев. В ответ он анонсировал поход своей 25- тысячной группировки на Москву, чтобы расправиться с Минобороны.
Утром 24 июня стало известно, что Ростов-на-Дону перешел под контроль ЧВК Вагнер. Пригожин сообщил о сбитии боевиками 3 вертолетов оккупантов.
Вероятно, Вагнер контролирует уже и Воронеж.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в России началась гражданская война. Подоляк подтвердил сведения, согласно которым боевики Пригожина ЧВК Вагнер идут на Москву.
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