"Пригожин унизил Путина": в ОП намекнули на скорую ликвидацию главаря ЧВК Вагнер

Монополии на насилие в РФ больше нет, подчеркнул Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию вокруг Евгения Пригожина / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин показал, что монополии на насилие в РФ больше нет, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Пригожин унизил Путина/государство и показал, что монополии на насилие больше нет", — написал он в Twitter.

Подоляк отметил, что Пригожин "почти обнулил Путина, взял под контроль центральные органы власти, дошел до Москвы и вдруг… сдаешь обратно".

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"Потому что один специфический посредник с сомнительной репутацией (Лукашенко) пообещал гарантии безопасности от человека (Путина), который утром отдал приказ о твоем уничтожении. И за тот страх, который испытала путинская элита за последние 24 часа, этот приказ непременно будет выполнен…", — отметил он.

Вооруженный бунт ЧВК Вагнера

Напомним, накануне главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обвинил кадровых российских оккупантов Министерства обороны РФ в ракетном ударе по тылам группировки. Он заявил, что теперь 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с минобороны.

24 июня утром Пригожин заявил, что боевики ЧВК Вагнера взяли под контроль все военные объекты в Ростове-на-Дону. Также, по его словам, вагнеровцы за ночь сбили три вертолета российских войск.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Пригожин начал вооруженный мятеж. "Обращаюсь к россиянам, военным и силовым ведомствам и к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа То, с чем мы столкнулись — это предательство".

Позднее стало известно, что по результатам договоренностей с Александром Лукашенко, уголовное дело в отношении Пригожина за попытку совершения мятежа в РФ будет закрыто, а сам он уйдет в Беларусь.

Остальные наемники ЧВК, которые приняли участие в мятеже, также не будут преследоваться по закону, а некоторые из них смогут подписать контракт с Минобороны.

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