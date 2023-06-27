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Беларусь может стать ловушкой для Пригожина и его наемников - ISW

Анна Ярославская
27 июня 2023, 08:10 обновлено 27 июня, 08:10
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В Кремле, скорее всего, будут считать предателями "вагнеровцев", которые последуют за Пригожиным в Беларусь.
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Евгений Пригожин
Лукашенко вряд ли сможет предоставить Пригожину надежное убежище / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот

Если Кремль будет давить на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, то Беларусь не сможет предоставить наемникам ЧВК "Вагнера" надежное убежище. Таким образом, отход в соседнее государство может стать для Евгения Пригожина и его армии ловушкой.

Как говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW), в Кремле, скорее всего, будут считать предателями "вагнеровцев", которые последуют за Пригожиным в Беларусь.

Отмечается, что в своем выступлении 26 июня российский диктатор Владимир Путин заявил, что боевикам разрешено отправиться в Беларусь и что он сдержит свое обещание.

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Вероятно, Путин дал личное обещание, что "вагнеровцы", отправившись в Беларусь, будут там в безопасности. Долгосрочная ценность этого обещания все же сомнительна, считают аналитики ISW. В Беларуси они вряд ли смогут укрыться от российских распоряжений об экстрадиции, если Путин обвинит их в государственной измене.

Лукашенко уже ранее передавал Москве 33 задержанных белорусских боевиков ЧВК "Вагнера" после того, как использовал их в качестве рычага против Кремля в 2020 году, и нет видимых причин, по которым он не пошел бы на такой шаг снова, отмечают в Институте изучения войны.

Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено".

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

По данным Telegram-канала Генерал СВР, Пригожину помогали друзья из Генштаба РФ. В частности, Пригожин рассчитывал на народную поддержку, а его друзья в ГУ Генштаба обещали переход на его сторону большого числа военных Вооруженных сил РФ при общем нейтралитете тех, кто не присоединится.

После провала бунта Пригожин заявил, что уедет в Беларусь. Туда же должна была последовать и часть наемников.

26 июня Пригожин начал оправдывать свои провальные попытки утроить бунт в РФ. По его словам, поход на Москву был организован якобы чтобы не допустить закрытие ЧВК, а диктатора Путина он свергать не собирался.

Другие новости:

Беларусь Александр Лукашенко Владимир Путин Евгений Пригожин ЧВК Вагнер Институт изучения войны
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