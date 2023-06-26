ЧВК Вагнера снова вербует наемников и строит лагеря в РБ возле границ с Украиной

Сразу в нескольких городах РФ уже возобновили работу центры вербовки боевиков в ЧВК Вагнер.

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Наемников Вагнера перебрасывают в Беларусь / 58-я ОМБр им. гетмана Ивана Выговского, theins.ru

В Беларуси в 200 км от границы с Украиной началось строительство лагеря для наемников ЧВК Вагнера.

О его возведении в Осиповичах Могилёвской области пишет издание "Вёрстка". По данным российских журналистов, всего таких лагерей будет несколько.

Уточняется, что площадь лагеря в Осиповичах составит 24 тысячи квадратных метров, он будет рассчитан на восемь тысяч коек. Собеседник издания, утверждает, что строителям дали задачу закончить установку лагеря до обеда 27 июня.

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Близкие вагнеровцев также подтвердили изданию информацию о том, что наемников отправят в Беларусь. Родственница одного из них сообщила, что оставшиеся в Ростове-на-Дону подразделения ЧВК Вагнера направят в Беларусь. Другая собеседница издания рассказала, что ее муж, который в субботу был в Ростове, сообщил ей, что их направят в Беларусь "скорее всего".

Еще трое участников чатов родственников сообщили изданию, что получали похожие сообщения от близких, но не знают точно, направляются ли подразделения в сторону Беларуси. Один из собеседников сообщил, что его родственник пока находится "под Ростовом".

В РФ возобновили набор в ЧВК Вагнер

Добавим, что сразу в нескольких городах РФ уже возобновили работу центры вербовки боевиков в ЧВК Вагнер. Об этом сообщает российское государственное пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на сотрудников центров вербовки наемников.

Отмечается, что центры для вербовки террористов в ЧВК Вагнер возобновили работу в Тюмени и в Новосибирске.

Обратим внимание, что еще 24 июня сотрудница вербовочного центра боевиков в Тюмени говорила пропагандистам, что центр закрылся 23 июня. Это произошло во время "мятежа" главаря Вагнера Евгения Пригожина.

В понедельник после окончания "мятежа" Пригожина центр боевиков также возобновил работу в городе и продолжил набирать наемников в группировку, пишут российские пропагандисты.

Вооруженный бунт ЧВК Вагнера

Напомним, накануне главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обвинил кадровых российских оккупантов министерства обороны РФ в ракетном ударе по тылам группировки. Он заявил, что теперь 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с минобороны.

24 июня утром Пригожин заявил, что боевики ЧВК Вагнера взяли под контроль все военные объекты в Ростове-на-Дону. Также, по его словам, вагнеровцы за ночь сбили три вертолета российских войск.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Пригожин начал вооруженный мятеж. "Обращаюсь к россиянам, военным и силовым ведомствам и к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа То, с чем мы столкнулись — это предательство".

Позднее стало известно, что по результатам договоренностей с Александром Лукашенко, уголовное дело в отношении Пригожина за попытку совершения мятежа в РФ будет закрыто, а сам он уйдет в Беларусь.

Остальные наемники ЧВК, которые приняли участие в мятеже, также не будут преследоваться по закону, а некоторые из них смогут подписать контракт с Минобороны.

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