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Эксперт пояснил, как Лукашенко может использовать Путина после мятежа Пригожина

Дмитрий Видоменко
28 июня 2023, 13:29 обновлено 28 июня, 13:29
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После переговоров Пригожина с Лукашенко, считает Андрей Золотарев, разговоры о перезагрузке власти в Беларуси в пользу другого персонажа неуместны.
Лукашенко, Путин
Лукашенко показал, что качестве президента Беларуси он выгоден Путину - Золотарев / Коллаж скриншот YouTube

Белорусский диктатор Александр Лукашенко может использовать свои посреднические услуги диктатору Путину, которые он оказал во время мятежа Евгения Пригожина, для того, чтобы укрепить свои позиции в Беларуси.

Об этом в интервью Главреду заявил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Он может этим воспользоваться, чтобы отбить поползновения Кремля понизить его с должности председателя колхоза до главного агронома. То есть степень зависимости после подавления протестов в Беларуси в 2020 году для Лукашенко стала настолько обременительной и очевидной, что Лукашенко этим не гордился. А так он, оказав подобного рода услугу продемонстрировал, что в качестве президента Беларуси он выгоден Путину и какие-то разговоры о потенциальной перезагрузке власти в Беларуси в пользу более контролируемого Кремлю персонажа неуместны. Я подозреваю, что переговоры с Пригожиным через него не велись, он сам их вел. Это многое меняет. И Лукашенко это однозначно усилит. Думаю, это отразится и в ценах на газ, учитывая зависимость белорусской экономики от РФ. У Лукашенко просто животный инстинкт власти, что он и продемонстрировал", ‒ сказал эксперт.

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Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено".

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

27 июня стало известно, что в Беларусь прилетел самолет главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Telegram-канал СВР писал, что Пригожин якобы сделал предложение Лукашенко обеспечить защиту от возможных посягательств на территориальную целостность со стороны нынешнего российского руководства, но чёткого ответа не получил.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что военные Беларуси получат от "вагнеровцев" "ценный опыт".

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