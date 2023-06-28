Путину осталось недолго, 2024 год станет для него последним - Золотарев

В ближайшие 5-7 дней будет идти поиск наиболее выгодной для Кремля версии того, как это объяснить мятеж миллионам россиян.

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Путину осталось недолго, 2024 год станет для него последним - Андрей Золотарев / Главред

Неудавшийся мятеж главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина показал слабость российского диктатора Владимира Путина. Российская армия не только особо не препятствовала продвижению мятежников в Москвы, но и оказалась не слишком преданной хозяину Кремля. И теперь Путину приходится с не меньшим унижением оправдываться за слабость перед россиянами.

В интервью Главреду политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев рассказал, как долго Путин сможет удерживать власть, мог ли мятеж быть выгоден Путину, что будет с Пригожиным, и как слабостью российского диктатора воспользуется его ближайшее окружение.

О чем свидетельствует обращение Путина в свете последних событий?

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Судя по всему заявление, которое анонсировали как судьбоносное и нечто эпохальное, оказалось банальным до одури. Путин разве что ещё мог процитировать английского поэта о том, что бунт обречен на неудачу, но ни противники Путина, ни его сторонники не услышали ничего такого, чего они не слышали ранее. Это, собственно, говорит о том, что пока российское политическое руководство мучительно рефлексирует над тем как объяснить обывателям, что та картинка мира, которую они пестовали десятилетиями, о могуществе и незыблемости вертикали власти, треснула за один день. Гораздо интереснее было бы услышать, о чем Путин совещался с силовикам. Но то, что российская политическая элита оказалась не готова к такому сюжетному повороту, когда частная военная кампания в течение одного дня прошла от Ростова и оказалось уже в границах Московской области - очевидно. В принципе, если бы захотели, "вагнеровцы" бы зашли и взяли Москву. Другое дело в том, что и Пригожин не получил того, что ему обещали — поддержку со стороны военных, переход частей, поддержку общества. И это могло стать одной из причин того, почему все очень быстро свернулось.

Теперь, по имеющейся информации, околопридворным политологам поступила команда уменьшить критику Минобороны и не упражняться в версиях произошедшего. Понятно, что Путину наиболее удобна версия, что Пригожин выступил инструментом коллективного Запада. Во всяком случае, в ближайшие 5-7 дней будет идти мучительный поиск наиболее выгодной для Кремля версии того, как это объяснить миллионам россиян, которые уверовали в то, что всё стабильно, а вертикаль власти — незыблема. Но, как известно, бетонные конструкции не гнутся, а ломаются.

На что, кстати, рассчитывал Пригожин, когда все это затевал?

Очевидно, ему давались некие гарантии и обещания, которым он поверил. Ведь стоял вопрос не о свержении Путина, а о его принуждении к отставке министра обороны. То есть это изменение внутриэлитных балансов.

Собственно, одна из кремлёвских "башен" играла против Шойгу и Герасимова. И, возможно, именно она обеспечивала неприкосновенность Пригожину. Обратите внимание на тот факт, что Пригожин, впрочем как и Гиркин-Стрелков, который оппонирует Пригожину, никогда не критикуют ФСБ. Хотя ФСБ является активным и непосредственным проводником политики Кремля, и именно благодаря ФСБ началась война против Украины. Но, тем не менее, все осталось за кадром.

Возможно, какое-то время еще дадут, чтобы это не выглядело так, что Шойгу отправляют в отставку под давлением Пригожина. Но обратите внимание, как Шойгу резко пропадал с радаров, и как военные не горели желанием защищать своего министра от угрозы кувалдинга со стороны "вагнеровцев". Понятно, что дни Шойгу и Герасимова в Минобороны и Генштабе сочтены. Кто придет на смену Шойгу (говорят о Дюмине, но у меня есть на этот счет большие сомнения) — неизвестно. Но то, что внутриэлитный баланс изменится — это совершенно точно.

Пригожин, учитывая то, что последние несколько месяцев он хотел непосредственно контактировать с Путиным, но ему раз за разом отказывали, вынужден был обращаться через посредников, которые, как известно, искажают информацию или обращают ее либо в пользу третьих лиц, либо в свою. Он чувствовал, что над ним сгущаются тучи — обратите внимание на заявление Суркова о неприемлемом для государства создании частных военных кампаний — очевидно, он прекрасно понимал, что принято политическое решение свернуть "Вагнер". Ну, и естественно, он стремился остаться в игре как человек, который заработал немалый политический капитал и обладал наиболее боеспособной частью вооруженных людей, которые выступали послами Российской Федерации.

Естественно он, как многие посчитали, выступил в качестве чёрного лебедя, но по сути чёрный лебедь оказался крикливым петушком. И в глазах очень многих "вагнеровцев" он выглядит как предатель. А сотрудничество с администрацией и властью не добавляет ему баллов в их глазах, потому что часть командиров считают его отступником. А мы прекрасно знаем, что в "Вагнере" за отказы идти в атаку расстреливали или устраивали кувалдинг. И по сути этому принципу "ни шагу назад" Пригожин изменил, поэтому его будущее пока в тумане. Понятно, что у Лукашенко он будет чувствовать себя намного безопаснее. Можно по-всякому относиться к Лукашенко, но белорусский КГБ существенно ограничивает возможности зарубежных спецслужб работать на территории Беларуси. Поэтому для Пригожина это более безопасное место, нежели Африка или Россия.

Другое дело, что Лукашенко оказался в плюсе. И теперь Путин выглядит человеком, который ему обязан. Достаточно вспомнить его обращение к Токаеву, который заявил о мятеже как о "внутреннем деле России". Лукашенко же по сути договаривался с Пригожиным, обещал ему какие-то гарантии. И тут Лукашенко естественно выступил, как человек, который показал свое нужность и незаменимость, который не предал его в критической ситуации и помог ему, отчасти сохранив лицо. Потому Путин теперь выглядит как его должник, поскольку вооружённое подавление мятежа несло для Путина несоизмеримо большие издержки, чем вариант политического гашения кризиса, который мы увидели в субботу.

Вы сказали, что Путин теперь выглядит как должник Лукашенко. Как белорусский диктатор может это использовать?

Он может этим воспользоваться, чтобы отбить поползновения Кремля понизить его с должности председателя колхоза до главного агронома. То есть степень зависимости после подавления протестов в Беларуси в 2020 году для Лукашенко стала настолько обременительной и очевидной, что Лукашенко этим не гордился. А так он, оказав подобного рода услугу продемонстровал, что в качестве президента Беларуси он выгоден Путину и какие-то разговоры о потенциальной перезагрузке власти в Беларуси в пользу более контролируемого Кремлю персонажа неуместны. Я подозреваю, что переговоры с Пригожиным через него не велись, он сам их вел. Это многое меняет. И Лукашенко это однозначно усилит. Думаю, это отразится и в ценах на газ, учитывая зависимость белорусской экономики от РФ. У Лукашенко просто животный инстинкт власти, что он и продемонстрировал.

Как Лукашенко может использовать Пригожина в своих целях — что тот теперь будет делать в Беларуси?

Тут есть два варианта. Первый — Лукашенко будет очень осторожен, и не даст Пригожину развернуться в Беларуси, поскольку он уже видел, на что тот способен. Второй — Лукашенко попробует за счет "Вагнера" усилить свою силовую составляющую и изменит баланс на северной границе Украины, границах с Польшей и Литвой. А эта постоянная угроза может потребовать дополнительных ресурсов и сил, чтобы ее купировать, что будет заставлять нервничать Киев, Варшаву и Вильнюс. Как он будет действовать, мы увидим уже в ближайшее время, то есть будет ли Лукашенко плотно сотрудничать с Пригожиным или Беларусь станет просто местом, где часть "вагнеровцев" с Пригожиным пересидят время, когда с ними могут попытаться свести счеты.

Понятно, что "Вагнер" обнулен. Технику и оружие они отдают, те, кто хочет воевать, идёт в минобороны, кто не хочет — на "гражданку". Но больше экспериментировать с параллельной армией в РФ в таких масштабах не будут. Какие-то частные военные кампании, безусловно, и дальше будут создаваться, но не такого масштаба, до которого довел Пригожин ЧВК "Вагнер", когда по разным оценкам ее части насчитывают более 50 000 человек. Скорее всего, что с частью командиров "вагнеровцев" российские силовики попытаются свести счеты, потому что зная склонность Путина мстить за унижение (а унижение он пережил, когда вынужден был бежать из Москвы в Петербург), то такой сюжетный поворот тоже вполне реален. Но спустя некоторое время — сразу они будут демонстрировать, что выполняют свои гарантии.

Что касается Украины, то неправы те, кто уже рисовал карты тех государств, на которые распадётся Россия. Во всяком случае, великодержавная идеология объединяет большинство россиян — они могут боппонировать друг другу по каким-то тактическим вопросам, как Стрелков и Пригожин, но в части великодержавия большая масса российских обывателей едина. Поэтому для Украины вариант того, что в Минобороны РФ могут прийти какие-то более эффективные руководители, чем связка Шойгу-Герасимов — это не очень хорошо. Другое дело, что по итогам всего этого Россия может получить деморализацию вооруженных сил, поскольку будут перетряхивать и командный состав. Ведь все прекрасно видели, что армия оказалось не способной противостоять "вагнеровцам" — многие просто переходили на их сторону, хоть и не частями. А любые оргвыводы — это смена кадрового, руководящего состава, что не лучшим образом сказывается на боевых кондициях. Вот это те моменты, которые могут непосредственно отразиться на Украине. И самое главное, что в Кремле, возможно, усилятся те, кто выступает за заморозку войны, поскольку увидели то, что внутренние противоречия в России могут оказаться намного серьёзнее, чем представляли раньше. И война здесь наоборот будет способствовать их обострению.

Отдельно хотела спросить вас о Путине, точнее о том, как вся эта ситуация сказалась на его рейтингах. Перед его выступлением росСМИ разносили информацию о том, что его рейтинг повысился до 90 процентов...

Вы же видели, как пропаганда соотносится с реальной ситуацией. То есть понятно, что разговоры о незыблемом авторитете и сумасшедшем рейтинге Путина воспринимаются со скепсисом, хотя эта ситуация не привела бы к обрушению рейтинга Путина. Какие-то рейтинговые баллы он даже может добрать, но совершенно очевидно то, что российская экспертная среда всегда вполне сознательно завышает его поддержку. Потому что доминирующим в общественном настроении в минувшую субботу в России было безразличие — не было как массовой поддержки мятежников, так никто и не бросился защищать власть. Как бы там ни было, но когда был военный мятеж против Эрдогана люди вышли. И это показывает то, как все соотносится.

Реакция на этот мятеж по сути показала, что Путин слаб и не может справиться с ситуацией. А мог ли этот мятеж быть выгоден самому Путину, чтобы тем самым избавиться от конкурента (хоть Пригожин и был его другом 15 лет)?

Есть такая версия, касаемо Пригожина как катализатора путинской опричнины. Но слишком велики риски и дорогие декорации. Ведь "вагнеровцы" могли схлестнуться с "кадыровцами" и тогда бы понеслось, а Лукашенко бы не помог. Я вполне допускаю, что этим наверняка воспользуются, поскольку проявились многие. Но то, что это готовилось, чтобы устроить такой стресс системы, как-то не верится.

Как долго тогда Путин сможет удерживать власть, если, как вы сказали, проявились люди в руководстве РФ, которые его не поддерживают?

Все будет зависеть от того, какие выводы из этого будут сделаны. Потенциально Путин может укрепить своё положение, полностью зачистив потенциально недовольных, но временно. Поэтому в перспективе уже 2024 год, год президентских выборов в РФ, может преподнести Путину неприятный сюрприз.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

То есть он может оказаться для Путина последним, я правильно понимаю?

Да. Потому что коллективный Путин может прийти к выводу о необходимости рокировки.

Если говорить о смене Путина, то что может стать катализатором этого процесса?

Согласно российской традиции — дворцовый переворот и заговоры в "верхах". Рассчитывать на то, что Путин уйдёт в силу массовых протестов, не приходится. Тут сработает фактор силы — кто будет ближе к человеку с ружьем, тот и может стать ключевым фактором смены власти в России. Минувшая суббота наглядно продемонстрировала, что даже относительно небольшая, но организованная группа людей абсолютно без каких-то серьёзных препятствий (и даже с ними) способна дойти до Москвы. То есть это будут не народные протесты и не оппозиционная активность.

А остались ещё такие люди, которые могут устроить заговор против Путина?

Вполне. Учитывая то, что путинская война против Украины очень многое сломала в бизнесе, жизненных планах российской элиты, то эти люди, хоть и демонстрируют внешнюю лояльность, это отнюдь не означает, что в критический момент они поддержат своего президента.