Пригожин в Беларуси может быть опасен: эксперт назвал два главных сценария

Главарь ЧВК Вагнер Пригожин будет либо тесно сотрудничать с Лукашенко, либо переждет время, пока с ним пытаются свести счеты, полагает Андрей Золотарев.

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Пригожин может усилить военную составляющую режима Лукашенко в Беларуси - Золотарев / Коллаж: Главред, фото: скриншот

После прибытия в Беларусь руководитель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин может не получить никакого пространства для маневра из-за потенциальной угрозы власти Александра Лукашенко. Однако сам Лукашенко может использовать Вагнер для усиления своей военной составляющей, чтобы изменить баланс на границах с Украиной, Польшей и Литвой. Тогда Киеву, Варшаве и Вильнюсу придется усиливать там свои позиции. Об этом заявил политолог, руководитель аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Пригожин в Беларуси либо будет скован в действиях режимом Лукашенко, либо будет работать на Минск. И тогда Украина, Польша и Литва столкнуться с необходимостью усиливать границы.

"Тут есть два варианта. Первый — Лукашенко будет очень осторожен, и не даст Пригожину развернуться в Беларуси, поскольку он уже видел, на что тот способен. Второй — Лукашенко попробует за счет "Вагнера" усилить свою силовую составляющую и изменит баланс на северной границе Украины, границах с Польшей и Литвой. А эта постоянная угроза может потребовать дополнительных ресурсов и сил, чтобы ее купировать, что будет заставлять нервничать Киев, Варшаву и Вильнюс", - отметил Золотарев.

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По его словам, также нельзя исключать, что Пригожин и мятежники Вагнер просто временно переждут в Беларуси время, пока с ними пытаются свести счеты в России.

"Как он будет действовать, мы увидим уже в ближайшее время, то есть будет ли Лукашенко плотно сотрудничать с Пригожиным или Беларусь станет просто местом, где часть "вагнеровцев" с Пригожиным пересидят время, когда с ними могут попытаться свести счеты", - подчеркнул Андрей Золотарев.

Военный мятеж Пригожина в России

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин 23 июня сделал заявление, в котором обвинил Минобороны оккупантов РФ в ракетном ударе по тыловым позициям вагнеровцев. В ответ он объявил о походе своей группировки в 25 тысяч войск на Москву.

Уже 24 июня Вагнер взял под контроль Ростов-на-Дону и все военные объекты, в том числе Южный военный округ. Мятежники сбили несколько вертолетов вооруженных сил РФ, которые пытались нанести по ним удары.

Далее Пригожин отправил колонны ЧВК Вагнера на Москву, однако они не дошли до столицы страны-агрессора, поскольку лидер мятежников решил их развернуть по итогам переговоров с директором Беларуси Лукашенко. После этого Пригожин отправился в Минск.

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