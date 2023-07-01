Думает, что все под контролем: журналисты узнали, что Путин делал во время бунта Пригожина

Несмотря на вагнеровцев, которые шли на Москву, диктатор РФ решил не изменять своей многолетней традиции, что лишь доказывает его оторванность от реальности.

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Журналисты узнали, что Путин делал во время бунта Пригожина/ скрин

Российский диктатор Владимир Путин в день мятежа наемников ЧВК "Вагнера" наблюдал за фестивалем "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщили российские журналисты Михаил Зыгарь и Юлия Таратута. В частности, Зыгарь в колонке для The New York Times рассказал, что российский диктатор никогда не пропускает праздник выпускников в своем родном городе. Журналист отмечает, что этот год не стал исключением. Несмотря на колонны вагнеровцев, которые двигались на Москву, Путин не беспокоился о сложившейся ситуации, а всё равно отправился в Санкт-Петербург.

Зыгарь сообщил, что в субботу 24 июня глава Кремля наблюдал за фестивалем "Алые паруса" с борта яхты своего друга, бизнесмена Юрия Ковальчука.

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Источники журналиста отметили, что такое поведение лишь показывает, насколько оторванным от реальности является российский диктатор.

"Он по-прежнему считает, что у него всё под контролем и что мятеж Пригожина никак не повлиял на политическую ситуацию. Но он ошибается. Многие, с кем я разговаривал, считают, что путинская система правления просто не может длиться долго", – отметил Зыгарь.

В то же время журналистка Юлия Таратута отметила, что, согласно данным от ее источников, которые знакомы с ситуацией, на празднике главе Кремля презентовали новую яхту – вместо конфискованной в Италии. При этом источники отмечают, что подарок готовил лично Ковальчук.

Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь вагнеровцев назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено", после чего начал военный мятеж в РФ.

Утром 24 июня ЧВК "Вагнера" взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Вагнеровцы сбили за ночь 3 вертолета российских оккупантов. Позже ЧВК "Вагнера" захватила и Воронеж. Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

Пресс-служба президента Беларуси в свою очередь заявила, что Лукашенко якобы уговорил Пригожина остановиться.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов отмечал, что Пригожин остановил свое наступление в 200 км от Москвы потому, что не хотел привести к развалу РФ. Он добавил, что Пригожина убедили относительно того, что этот мятеж может буквально "разорвать" Россию. Сделать ему это не позволили якобы "патриотические взгляды".

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