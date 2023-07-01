У Путина есть два варианта капитуляции, новая власть пойдет на сделку – Жданов

Новая власть страны-агрессора России может согласиться даже передать Западу контроль над ядерным оружием, считает военный эксперт Олег Жданов.

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Власть в России после Путина будет договариться с Западом - Жданов / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот YouTube

У директора страны-агрессора России Владимира Путина есть два варианта капитуляции. Первый – вывести войска из Украины по личному решению. Второй предусматривает результат успехов ВСУ. Вместо путинского режима к власти придет более лояльное правительство, которое может согласиться даже на международный контроль над ядерным вооружением. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

В своем YouTube-канале он рассказал о том, что первый вариант развития событий возможен в том случае, если определенная фигура из генералитета донесет ему правду о неудачах на фронте и объяснит – держать российскую оккупационную армию в Украине не имеет никакого смысла.

По мнению Жданова, в такой ситуации Украина столкнется с израильским сценарием, когда Москва окажется в изоляции и будет время от времени обстреливать государство.

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"Иран будет с Россией. Сирия, Северная Корея, но не более того. При этом РФ потеряет еще очень много контактов. Поэтому сколько они продержатся так в автономном режиме сами с собой? Да, могут десятилетиями, но в полной изоляции. Другого варианта не будет. Сегодня полное понимание опасности России для всего мира... Все, что они смогут сделать своими силами, без помощи внешних, они могут бросать. И это будет вариант Израиля", - полагает Жданов.

Второй вариант предусматривает разгром российских войск на поле боя и выход ВСУ на государственную границу.

"Да, у него (Путина) будет авиация, ракетные войска. Ну, будет он бросать эти бомбы с ракетами, но, опять же, только если он сможет удержать внутриполитическую ситуацию в РФ", - сказал эксперт.

Также Олег Жданов подчеркнул, что, вероятно, вместо Путина к власти в России придет так называемое "переходное правительство", у которого будет более лояльный взгляд на войну. Новое российское руководство может согласиться даже на международный контроль над ядерным оружием и пойдет на своеобразную сделку с Западом.

"Все это "будущая" власть РФ легко продаст в обмен на снятие санкций и новые инвестиции в Россию", - подчеркнул Олег Жданов.

Контрнаступление ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее сказал, что ВСУ перехватила у российских оккупантов инициативу на поле боя. Армия движется вперед. Противник минирует местность, оказывает серьезное сопротивление и несет большие потери.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что у Киева есть все шансы для победы над агрессором Москвой. Дипломат сказал, что контрнаступление ВСУ только началось, а главные события на фронте произойдут уже в ближайшие недели или месяцы.

Начальник военной разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что Украина должна выйти на границы 1991 года до конца 2023-го. По его словам, Киев приложит максимум усилий, чтобы реализовать такую задачу.

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