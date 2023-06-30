Украина должна выйти на границы 1991-го до конца года – Буданов

Украина решительно настроена на полное восстановление территориальной целостности и суверенитета, сказал начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

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Украина настроена вернуть все свои территории до конца 2023 года - Буданов / Коллаж: Главред, фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, скриншот из видео

Украина придерживается позиции, согласно которой государство рассчитывает освободить все свои территории до конца 2023 года. Будут прилагаться максимальные усилия для достижения цели. Однако гарантии может дать только Бог. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

В интервью The War Zone он рассказал о том, что ВСУ намерены выйти на границы 1991 года и достичь своей цели уже до конца 2023-го года.

"Наша позиция неизменна - мы в любом случае выйдем на административные границы Украины по состоянию на 1991 год. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы это произошло в этом году", - отметил Буданов.

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Также Кирилл Буданов подчеркнул, что его слова нельзя назвать гарантией – "в таких вопросах такие гарантии может дать только Бог".

Контрнаступление ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный ранее заявил, что ВСУ смогли перехватить инициативу у оккупантов РФ на поле боя. Войска движутся вперед. Российские захватчики минируют местность, оказывают серьезное сопротивление и несут большие потери.

Госсекретарь США Энтони Блинкен полагает, что Украина обладает всеми шансами для победы над агрессором Россией. Как полагает американский чиновник, контрнаступление ВСУ только началось. Главные события на фронте можно ожидать в ближайшие недели или месяцы.

Замминистра обороны Анна Маляр рассказала, что ВСУ продвинулись в Донецкой и Запорожской областях. Силы обороны Украины закрепляются на новых позициях и наносят удары по российским оккупантам. Враг подтягивает резервы в Бахмут.

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