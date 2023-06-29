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ВСУ продвинулись на Донетчине и Запорожье, враг цепляется за Бахмут – Маляр

Андрей Ганчук
29 июня 2023, 10:26 обновлено 29 июня, 10:34
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Силы обороны Украины продвинулись на юге и востоке на глубину фронта от 1,2 до 1,5 километров, выгрызая у врага каждый метр, сказала Анна Маляр.
ВСУ, войска РФ
Силы обороны Украины продвигаются на фронте, оккупанты подтягивают резервы - Минобороны / Коллаж: Главред, фото: 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, Минобороны РФ

Армия Украины достигла продвижения в Донецкой и Запорожской областях. Войска закрепляются на позициях и наносят удары по оккупационным силам агрессора России. На Бахмутском направлении перехвачена инициатива, а в самом Бахмуте, куда противник подтягивает резервы, идут бои на флангах города. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

В своем Telegram-канале она рассказала, что ВСУ продолжают контрнаступление, выгрызая у противника каждый метр. В Донецкой и Запорожской областях удалось продвинуться на глубину от 1,2 до 1,5 км.

Южный фронт

По словам Маляр, ВСУ добились успехов на направлении Ровнополь-Володина. Войска закрепляются на освобожденных рубежах и наносят оккупантам большие потери. Уничтожается наступательный потенциал противника, логистика, склады и пункты управления.

видео дня

"На Бердянском направлении есть продвижение 1300 м. Враг подтягивает для обороны все свои резервы, даже бригаду морской пехоты, которая в свое время убегала из Херсона", - отметила она.

Бахмутской направление

ВСУ перехватили оперативную инициативу на Бахмутском направлении. Достигнуто продвижение в направлении Клещеевки и Курдюмовки.

"В направлении Клещеевка продвинулись на 1200 м. В направлении Курдюмовки - на 1500 м", - сказала Маляр.

Враг пытается удержать свои позиции, проводит контратаки, но в результате потерь вынужден отступать.

Бахмут

В Бахмуте идет борьба на флангах города. Россияне подтягивают туда резервы и всеми силами цепляются за захваченные позиции. Силы обороны Украины достигают успеха.

"Наши преуспевают. Сейчас закрепляются на освобожденных рубежах. В целом на Бахмутском направлении снова горячо, продолжаются ожесточенные бои", - подчеркнула Анна Маляр.

Контрнаступление ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 28 июня заявил, что силы обороны Украины перехватили у оккупантов РФ инициативу на поле боя и продвигаются вперед. Противник минирует местность, оказывает мощное сопротивление и несет большие потери.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что у Украины есть все шансы, чтобы одержать победу в войне с агрессором Россией. По его мнению, контрнаступление ВСУ только началось. Основные события на фронте ожидаются в течение ближайших недель и месяцев.

Журналисты The Washington Post пишут, что наступление ВСУ замедляется из-за заминирования российскими оккупантами территорий. Кроме того, врагу удалось решить проблемы с логистикой, с которыми россияне столкнулись еще в Херсонской области.

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