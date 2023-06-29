Основные события контрнаступления ВСУ будут в ближайшие недели и месяцы – Блинкен

Контрнаступление украинских военных на начальном этапе. Россияне строили свои оборонительные укрепления месяцами, но у Украины есть все необходимое для успеха.

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Украина имеет все необходимое для победы в войне против страны-агрессора России, заявил Блинкен/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого

Украина имеет всё необходимое для победы в войне против страны-агрессора России, к тому же США уже объявили о предоставлении дополнительной помощи украинцам для защиты от российских оккупантов.

Сейчас контрнаступление украинских сил находится на начальном этапе. Основные события на фронте будут происходить в течение ближайших недель и месяцев. Об этом сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду, 28 июня в интервью журналистам, текст которого был обнародован на сайте американского правительства.

При этом Блинкен отметил, что продвижение вперед дается защитникам Украины нелегко, ведь российские захватчики строили свои оборонительные укрепления на протяжении месяцев. Однако он выразил уверенность, что украинским воинам удастся справиться с трудностями.

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"Контрнаступление находится в своем начале, и вы слышали, как министр обороны Украины сказал, что они еще планируют применить основную часть своих сил... Только вчера мы анонсировали дополнительную помощь Украине. У них есть то, что им нужно для успеха", – подчеркнул госсекретарь США.

Россия стала слабее

В то же время Блинкен отметил, что Москва была вынуждена отвлечься на внутренние разногласия из-за военного мятежа главаря частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина. А это в свою очередь может сыграть на руку Украине.

Также госсекретарь США отметил, что страна-агрессор Россия буквально бросает своих людей в мясорубку, созданную российским диктатором Владимиром Путиным. Блинкен подчеркнул, что РФ получила противоположный результат от того, которого она ожидала после начала полномасштабного вторжения в Украину. Теперь Россия слабее как в военном, так и в экономическом плане. Положение страны-оккупанта в мире резко упало.

"Поэтому по всем направлениям это был стратегический провал Путина. И в той мере, в какой теперь внутри (РФ – ред.) появляются трещины, это только усугубляет проблему, с которой он столкнулся", – подытожил Блинкен.

Контрнаступление ВСУ

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что украинские военные во время летнего контрнаступления уже освободили около 300 квадратных километров территорий Украины, которые ранее контролировали российские оккупанты. Это больше, чем страна-агрессор Россия оккупировала во время "масштабного" зимнего наступления российских захватчиков.

В пресс-центре Сил обороны Таврического направления сообщили, что ВСУ "перемололи" почти 3 роты оккупантов только на одном направлении за сутки. Оккупанты пытались атаковать украинские позиции, но у них ничего не получилось.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Силы обороны Украины перехватили у оккупационной армии России инициативу и продвигаются на поле боя. Противник заминировал местность, оказывает мощное сопротивление и несет большие потери. Украинские войска по-прежнему нуждаются в военной помощи.

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