Всех трогал за руки и поцеловал ребенка: Путин возмутил странным поведением

Человек, похожий на российского диктатора, во время встречи с местными жителями Дагестана повел себя очень откровенно.

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Путин поцеловал ребенка в Дагестане / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Telegram

Российский диктатор Владимир Путин отправился с визитом в Дагестан и возмутил своим поведением на публике. Он лично поцеловал ребенка в толпе. Странное видео уже разлетелось в Сети.

Женщины тянули к Путину руки и он не боялся их потрогать. А в какой-то момент девочка, что была там со своей мамой, захотела сфоткаться с диктатором. Однако вместо обычного фото Путин внезапно обнял ребенка и поцеловал.

Смотрите видео со странным поведением Путина:

Путин поцеловал ребенка в Дагестане / фото: скриншот

Стоит напомнить, что сам Путин очень переживает за свое здоровья. В Сети ходили слухи о том, что он заставлял сдать тесты на коронавирус и переждать карантин перед встречей с ним. А его длинные столы уже стали настоящим мемом.

видео дня

Можно предположить, что с людьми здоровался не настоящий Путин, а его двойник, который не так слишком переживает за свое здоровье.

Могут ли Путина устранить в РФ

Ранее координатор политического центра Легиона "Свобода России", экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев отмечал, что освобождение ВСУ временно оккупированного страной-агрессором РФ полуострова Крым станет катализатором обрушения путинского режима.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что российский диктатор Владимир Путин не понимает, что происходит у него в стране. Он не владеет даже информацией, которая касается войны в Украине. Путин является лишь номинально президентом, но фактически уже не руководит Россией.

Напомним, ранее политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко отмечал, что окружение Путина и генералы РФ намеренно создают трудности главе Кремля, потому что они недовольны тем, что его решение о полномасштабной войне против Украины завели Россию в тупик. Именно поэтому владелец ЧВК "Вагнера" Пригожин во время военного мятежа смог провести вагнеровцев почти до Москвы и остановиться всего в 200 км от нее.

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