УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Всех трогал за руки и поцеловал ребенка: Путин возмутил странным поведением

Ангелина Подвысоцкая
29 июня 2023, 05:00
61
Человек, похожий на российского диктатора, во время встречи с местными жителями Дагестана повел себя очень откровенно.
Владимир Путин
Путин поцеловал ребенка в Дагестане / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Telegram

Российский диктатор Владимир Путин отправился с визитом в Дагестан и возмутил своим поведением на публике. Он лично поцеловал ребенка в толпе. Странное видео уже разлетелось в Сети.

Женщины тянули к Путину руки и он не боялся их потрогать. А в какой-то момент девочка, что была там со своей мамой, захотела сфоткаться с диктатором. Однако вместо обычного фото Путин внезапно обнял ребенка и поцеловал.

Смотрите видео со странным поведением Путина:

Путин
Путин поцеловал ребенка в Дагестане / фото: скриншот

Стоит напомнить, что сам Путин очень переживает за свое здоровья. В Сети ходили слухи о том, что он заставлял сдать тесты на коронавирус и переждать карантин перед встречей с ним. А его длинные столы уже стали настоящим мемом.

видео дня

Можно предположить, что с людьми здоровался не настоящий Путин, а его двойник, который не так слишком переживает за свое здоровье.

Могут ли Путина устранить в РФ

Ранее координатор политического центра Легиона "Свобода России", экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев отмечал, что освобождение ВСУ временно оккупированного страной-агрессором РФ полуострова Крым станет катализатором обрушения путинского режима.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что российский диктатор Владимир Путин не понимает, что происходит у него в стране. Он не владеет даже информацией, которая касается войны в Украине. Путин является лишь номинально президентом, но фактически уже не руководит Россией.

Напомним, ранее политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко отмечал, что окружение Путина и генералы РФ намеренно создают трудности главе Кремля, потому что они недовольны тем, что его решение о полномасштабной войне против Украины завели Россию в тупик. Именно поэтому владелец ЧВК "Вагнера" Пригожин во время военного мятежа смог провести вагнеровцев почти до Москвы и остановиться всего в 200 км от нее.

Другие новости:

Дагестан Владимир Путин Россия
Реклама

Главное за день

Политик рассказал, при каких обстоятельствах "взбешенный" Путин сможет ударить ядеркой

Политик рассказал, при каких обстоятельствах "взбешенный" Путин сможет ударить ядеркой

03:15 Украина
"Пригожин сгорел, но показал, что так можно": Путина может устранить третья сила – политолог

"Пригожин сгорел, но показал, что так можно": Путина может устранить третья сила – политолог

02:20 Мир
"С ним было не "ОК": источники в Минобороны РФ подтвердили арест Суровикина

"С ним было не "ОК": источники в Минобороны РФ подтвердили арест Суровикина

23:46 Политика
Все главные новости

Последние новости

05:00

Всех трогал за руки и поцеловал ребенка: Путин возмутил странным поведением

04:30

Для Путина 2024-й станет последним годом у власти – Золотарев

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 29 июня

03:15

Политик рассказал, при каких обстоятельствах "взбешенный" Путин сможет ударить ядеркой

02:50

Илон Маск регулярно принимает наркотики чтобы не стать зомбированным - СМИ

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

02:20

"Пригожин сгорел, но показал, что так можно": Путина может устранить третья сила – политолог

01:35

Эксперт спрогнозировал, даст ли мятеж Пригожина толчок рейтингу Путина

01:00

Как одна столовая ложка колы может очистить грязную печку

28 июня, среда
23:46

"С ним было не "ОК": источники в Минобороны РФ подтвердили арест Суровикина

Реклама
23:27

Мадонну нашли без сознания в собственном доме: она в реанимации

23:08

"Тварь": на концерте Дубцовой в Беларуси, люди унизили и выгнали певицуВидео

23:04

Разорвалась печень: военный оказался в операционной после избиения капитаном

22:27

Сбрасывают тела в братские могилы: оккупанты на Херсонщине нашли более 60 жертв от потопа

22:06

Россиянка избила украинку прямо на сцене: организаторы нагло выгнали пострадавшую

22:01

Жена Юрия Никитина пожаловалась на нелепый выпускной наряд дочери продюсера

21:33

Армия Украины продвигается, перехвачена стратегическая инициатива – Залужный

21:28

Жена Виктора Павлика озвучила диагноз младшего сына

21:03

Был "почетным вагнеровцем": пропагандисты сообщают о задержании Суровикина

20:56

"Украинская команда" передала средства от комаров для 15 000 бойцов на передовой: "Нужны не меньше, чем оружие"

20:49

Байден назвал Путина "изгоем во всем мире" и намекнул на его проигрыш в войне

Реклама
20:44

В КНР увильнули от позиции по границам Украины на 1991 год и хотят "диалога"

20:34

Виталий Портников. Российские военные против КремляВидеоблоги

20:22

Головоломка сложнее, чем кажется: лишь единицы найдут неподходящую машину

19:57

Уничтожили 13 "Кинжалов": командир зенитчиков Яременко получил звание Героя Украины

19:47

Владимир Дантес показал редкое фото старшего на 15 лет родного брата

19:37

Пригожин в Беларуси может быть опасен: эксперт назвал два главных сценария

19:20

Путин наговорил себе на статьюмнение

18:50

"Вагнеровцев" в Беларуси мало для нападения на Украину - Зеленский

18:35

Притягивают финансы словно магнит: 3 знака женщин, которых любят деньги

18:29

Почему Путин зачастил с обращениями: политолог - о важной причине

18:18

Пригожин собирался взять в плен Шойгу и Герасимова, план рухнул из-за ФСБ – WSJ

18:17

"Сердце не выдерживает": мама ищет свадебные платья погибшим доченькамФото

18:09

Вступление Украины в НАТО: Пономарев объяснил, когда это произойдет и какие перспективы

18:01

Как определить хороший кабачок и не попасть впросак с крепким овощем

17:57

Пропавшего в горах голливудского актера нашли мертвым

17:44

Богатенького одесского "военкома" с позором уволили: подробности

17:19

Выбирай украинское: звезда "Дома Дракона" шиканула украинскими украшениями

17:12

"Много ран и перелом": мама 8-месячной Мии из Краматорска рассказала о состоянии дочери

17:10

Подоляк – о переговорах с Россией: Путин слаб, врет и не контролирует ситуацию

17:09

Украину ждет сюрприз на саммите НАТО в Вильнюсе - премьер ЭстонииВидео

Реклама
17:08

Хозяйка рыбью голову не выбросит: как сварить восхитительную уху из головы

17:04

Почему собака гоняется за своим хвостом: игра или причина задуматься

16:49

Шикарный дом не могут продать за смехотворную сумму - внутри есть сюрприз

16:32

Беленькая с косичками: в сети появилось редкое фото младшей дочери Заворотнюк

16:31

Минобороны РФ цинично заговорило о "победе" после удара по КраматорскуФото

16:16

Быстрый и рабочий лайфхак, как срочно избавиться от икоты

16:10

Для чего в хрущевках делали шкаф под окном - ими пользуются до сих пор

16:10

Зеленский собрался снизить налоги для украинцев, но есть нюанс

16:09

Головоломка для самых внимательных: надо за 10 секунд найти мячик среди щенков

16:02

"Ей это "заходит": Елена Зеленская рассекретила, на кого учится дочь президента

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять