"Путин не справился": генералы РФ намеренно позволили Пригожину идти на Москву – Небоженко

Окружение диктатора РФ недовольно тем, что он завел их в тупик с войной в Украине. Они не знают, как остановить войну, поэтому создают Путину трудности.

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Генералы РФ специально позволили Пригожину идти на Москву, считает Небоженко/ коллаж: Главред, фото: скрин, Главред

Люди из окружения российского диктатора Владимира Путина и российские генералы сейчас намеренно создают трудности главе Кремля, потому что они недовольны тем, что его решения относительно полномасштабной войны против Украины завели страну-агрессора Россию в тупик.

Именно поэтому владелец частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин во время военного мятежа смог провести вагнеровцев почти до российской столицы и остановиться всего в 200 км от нее. Такое мнение высказал политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко в интервью Главреду.

"Окружение Путина недовольное им, потому что он завел их в тупик с войной в Украине. Если бы он здесь побеждал, ничего бы этого не было. На самом деле они не знают, как прекратить войну и создают ему трудности", – отметил Небоженко.

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Он подчеркнул, что в политологии это называется "создать противнику тяжелую повестку дня", то есть когда у противника каждый день возникают какие-то проблемы.

"Вы думаете, случайно они (вагнеровцы – ред.) прошли почти тысячу километров до Москвы и их не взяли в плен, не разбомбили? Это же не заговор был, всё только на Пригожине держалось. И все были в стороне не потому, что боялись, и не потому, что власть слаба. Слушайте, там огромное количество людей с оружием. Они могут Москву разорвать, а Россию – тем более", – рассказал политолог.

По словам Небоженко, окружение Путина и российские генералы пытались создать проблемы для главы Кремля и добились этого. После этого неудавшегося мятежа и Запад, и Китай, и окружение Путина видит российского диктатора слабее, чем до мятежа.

"Пригожин был уверен, что толпа его любит и что он доберется до Москвы, а потом Путин станет на его сторону. А Путин этого не сделал, и сильно проиграл. Потому что если встать на сторону бандита, то окружение скажет ему: "Ты что, с ума сошел?" Как президент может встать на сторону мятежника?", – отметил политолог.

Он подчеркнул, что Путин опозорился еще и тем, что во время военного мятежа в стране-агрессоре России поздравлял россиян с Днем молодежи. Это еще больше подтвердило, что глава Кремля растерялся и не справился с ситуацией.

"Путин два дня думал. Это человек, который поздравлял молодежь России с праздником. Ему нечего говорить. Что за повестка дня для президента, когда во время мятежа он говорит о светлом будущем для молодежи? На самом деле он действительно растерялся и не справился, а его окружение и генералы делали всё, чтобы ему было плохо", – подчеркнул Небоженко.

Кто такой Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) – украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь вагнеровцев назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено", после чего начал военный мятеж в РФ.

Утром 24 июня ЧВК "Вагнера" взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Вагнеровцы сбили за ночь 3 вертолета российских оккупантов. Позже ЧВК "Вагнера" захватила и Воронеж. Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать российскую кровь".

Пресс-служба президента Беларуси в свою очередь заявила, что Лукашенко якобы уговорил Пригожина остановиться.

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