Свита Путина готова от него избавиться, Пригожину осталось только молиться - Небоженко

Путину нарочно создают проблемы в РФ, ближайшее окружение готово от него избавиться, говорит Виктор Небоженко.

https://glavred.info/article/svita-putina-gotova-ot-nego-izbavitsya-prigozhinu-ostalos-tolko-molitsya-nebozhenko-10481026.html Ссылка скопирована

Свита Путина готова от него избавиться, на Пригожина объявят охоту - Виктор Небоженко / Главред

В стране-агрессоре России едва не случился мятеж, но глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в лучших традициях беспощадного российского бунта решил развернуть "вагнеровцев" в 200 километрах от Москвы.

В интервью Главреду политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал, зачем Пригожин устроил мятеж и что теперь ждет главу ЧВК "Вагнер", а также как мятеж отразится на ситуации внутри России.

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что после переговоров с Лукашенко Пригожин уедет в Беларусь. Почему он решил бежать именно туда?

видео дня

Все очень просто — ему надо добраться до Центральной Африканской Республики. У него там огромные интересы, есть свои бункеры, и там он надеется пересидеть Путина, пока в России не придет новая власть. Потому что объективно этот человек не является политиком. Не только потому, что он зек. У него был высокий рейтинг, он пользовался популярностью на фронте, среди офицеров, и был уверен, что будет идти к Москве, а возле Москвы договорится лично с Путиным, и на этом все закончится. Но получился облом.

Москва действительно готовилась к отпору, Путин выглядел пассивным, Пригожин— активным, но получается, что пострадал прежде всего Пригожин, который начал не до конца подготовленный мятеж. Путин тоже пострадал, потому что он всегда изображал из себя бога, самого сильного человека, без которого в России ничего не движется. Объявить войну, уничтожить 300 тысяч своих граждан, угрожать миру ядерной бомбой и ничего не сделать против человека, у которого 5 тысяч человек идут на Москву? То есть это не сравнимо.

Объективно Пригожин, не по своему желанию, потому что его связывает 15-летняя дружба с Путиным и большие экономические интересы, очень сильно испортил репутацию Путина. Поэтому у Путина нет другого выхода, кроме как ловить Пригожина и, скорее всего, уничтожить. Вероятно, ему дадут возможность выехать в Африку, а потом скажут, что он случайно подавился чем-то или что-то с ним произойдет.

Но есть большая проблема: за эти годы путинское окружение и сам Путин доверили Пригожину большие финансовые ресурсы. И прежде чем его убить, сначала окружение Путина будет забирать у него деньги.

Вы наверное слышали, что в Москве за последние три года погибли самым страшным образом около 45 очень важных чиновников и бизнесменов. А теперь это и судьба Пригожина.

Пригожин сейчас никому не доверяет. Его задача — прорываться в Африку и молить бога, чтобы как можно быстрее закончилось царствование Путина. После этого он уже никому не будет нужен. Потому сейчас он должен молиться о том, чтобы Путин умер раньше него.

Подскажите, пожалуйста, почему именно Лукашенко выступил переговорщиком?

Потому что только из Минска можно улететь дальше. Никакой он не переговорщик — его просили принять Пригожина, чтобы он мог оттуда улететь.

То есть Лукашенко его никак в своих целях использовать на территории Беларуси не может?

Может, но это не будут цели лично Лукашенко. Хотя он совершенно нагло заявил, что нанимает частную военную кампанию, которая должна будет охранять ядерные ракеты в Беларуси, намекая на "Вагнер" (он не назвал фамилию Пригожина). А это ни что иное, как шантаж Россией Соединенных Штатов и Европы.

Кто такой Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

А в чем именно состоит шантаж и доверят ли это "Вагнеру" после произошедшего?

Это нам с вами говорят, что ему доверят. Но никакие ракетчики никогда не доверят бандитам, зэкам охранять ядерные боеголовки. Такого не может быть. Вот поэтому это и называется шантаж. Там по-прежнему будет спецназ России, но это позволит поставить вопрос на уровне ООН и НАТО, между Китаем, Соединенными Штатами и Россией о международной охране ядерного оружия РФ. Но если вы бандита ставите для охраны ядерного оружия, то противоположная сторона, включая Китай, имеет полное право требовать международного контроллинга на основе резолюции ООН. Попробуйте бандитов из Вагнера поставить на контроль ЗАЭС. Понятно, что это оскорбление и само по себе является колоссальным риском.

А не получится ли так, что Пригожин сколотит условный Вагнер в Беларуси и будет с его помощью защищать Лукашенко?

Нет. Ни нападать на Украину не будет, ни этого делать тоже. Вспомните, как пару лет назад группа "вагнеровцев" через Минск хотела попасть в Киев. И первое, что тогда сделал президент Беларуси, так это сказал, что не допустит никаких частных кампаний на своей территории. Так вы думаете, что он сейчас это сделает и пустит в Беларусь несколько тысяч головорезов? Во-первых, на это обидятся сами белорусские военные.

Во-вторых, белорусские военные выдадут эту информацию для того, чтобы мир знал, что бандиты якобы появились в Беларуси. В-третьих, когда вместе с российскими войсками 24-26 февраля 2022 года через северную границу в Украину зашли российские части, тогда среди них были головорезы Кадырова. Но почему-то именно на них четко пришелся артиллерийский залп украинских военных. То есть кто-то четко показал, где именно находятся позиции "кадыровцев". Тогда пострадало несколько сотен таких головорезов, которые были готовы зайти в Киев и уже видели в своих биноклях Оболонь. Все это плохо для них кончилось, после чего очень долгое время Кадыров не пускал чеченцев в Украину. Так что вот вам яркий пример — никакие военные не хотят видеть рядом с собой чужих людей.

А в Беларуси ничего с Пригожиным случиться не может? Потому что чем его искать где-нибудь в Центральной Африке, проще же, наверное, это сделать в Беларуси, где много российских военных.

Конечно, его могут устранить и раньше. Понимаю вашу кровожадность (и я ее полностью поддерживаю), потому что это человек виновен перед Украиной. Я с вами согласен, что как только он переезжает границу Беларуси, кто-то должен его пристрелить. Но есть такое выражение: "Не с нашим счастьем". Скорее всего, ему все-таки дадут выехать в Африку. Как я уже сказал, на нем записаны огромные состояния, принадлежащие лично Путину.

То есть, как минимум, пока не перепишут это имущество, у него есть гарантия безопасности?

Конечно, ведь никто не будет убирать вора только из-за личных отношений или по политическим мотивам — сначала забирают наворованное.

Независимо от исхода, сам факт этого бунта показал, что власть в России слаба, и Путин слаб по факту. Как дальше могут развиваться события внутри России?

Вы упрощаете. Окружение Путина, недовольно им, потому что он завел их в тупик с войной в Украине. Если бы он здесь побеждал, ничего бы этого не было. На самом деле они не знают, как прекратить войну и создают ему трудности.

В политологии это называется "создать противнику тяжкую повестку дня", то есть когда у вас каждый день какие-то проблемы. Вы думаете, случайно они прошли почти тысячу километров до Москвы и их не взяли в плен, не разбомбили? Это же не заговор был, все только на Пригожине держалось. И все были в стороне не потому что боялись и не потому, что власть слабая. Слушайте, там огромное количество людей с оружием. Они могут Москву разорвать, а Россию — тем более.

Просто они создавали проблемы для Путина и добились их. После этого неудачного мятежа и Запад, и Китай, и окружение Путина видит Путина более слабым, чем до мятежа.

Пригожин был уверен, что толпа его любит и что он доберется до Москвы, а потом Путин встанет на его сторону. А Путин этого не сделал, и сильно проиграл. Потому что если стать на сторону бандита, то окружение скажет ему: "Ты что, с ума сошел?" Как президент может стать на сторону мятежника?

Путин два дня думал. Это человек, который поздравлял молодежь России с праздником. Ему нечего говорить. Что за повестка дня для президента, когда во время мятежа он говорит про светлое будущее для молодежи? На самом деле он действительно растерялся и не справился, а его окружение плюс генералы делали все, чтобы ему было плохо.

А при таких условиях, как долго он сможет оставаться у власти, если все видят, что он настолько слаб?

Дело не в нем. Этот вопрос очень легко решается в Вашингтоне и в Пекине. Как только будет найдена форма устранения и преемник, Путин мгновенно может исчезнуть. Проблема не в фигуре самого Путина, а в том, кто займет его место. Они никак договориться не могут. Никто же не хочет второго Путина, а хотят коллективного управления. А это, думаете, легко? Никто друг другу не верит, а Путина надо вместе сбрасывать. Вспомните, как Сталина, Ленина, Гитлера убирали — везде было то же самое. То есть как только будет найдена замена Путину, все пойдет очень быстро.

Выглядит так, что весь этот бунт Пригожина мало того, что ни к чему не привел, так еще и не был ни с кем согласован…

Не совсем. Все эти полковники и генералы страшно радовались, что у Путина понижается авторитет, ведь он сейчас не может даже снять министра обороны.

Понимаете, проиграли двое — Путин и Пригожин.

А почему он не может его снять, потому что это тоже покажет его слабость, так?

Не тоже, а получится, что он на стороне Пригожина. Понимаете, Пригожин себя под расстрел подогнал. И теперь не может даже согласовать что-то с Пригожиным. И это при том, что они 15 лет дружили. Так что у Путина тоже очень тяжелая ситуация.

Если он действительно торжественно расстреляет и предаст суду Пригожина прямо в Москве, то остальные его друзья скажут: "А где гарантия, что и с нами завтра так не будет?". Вот поэтому они все сейчас боятся друг друга, но очень довольны, что Путин ослабел.

Мы с вами говорили о Путине и последствиях для него, а в чем была выгода от мятежа лично для Пригожина?

Он же на самом деле на протяжении 15 лет выполнял для Путина грязную работу. Проблема в войне. Нужно войну как-то остановить. И для того, чтобы остановить войну, нужно сделать кого-то ответственным за нее, но не президента.

И поэтому Пригожин последние полгода постоянно говорил о том, что генералы плохо справились с войной. И после того, если бы Пригожина все получилось, а Путин пошел бы ему навстречу, то все пропагандисты говорили, что, мол, президент наказал военных, которые не справились с войной в Украине, поэтому пришлось войну останавливать. И это было бы правдой.

А внутри России без Пригожина есть какая-то, условно говоря, третья сила, которая может против Путина повторить этот поход на Москву?

Третья сила, это я вам как политолог говорю, вот так не вызревает.

В 1916 году, Ленин встречался с молодежью Швейцарии. и его спрашивали о том, когда будет революция. Тогда он сказал, что "наше поколение не доживет". Ему было 52, у него еще было 10-15 лет. И через год после этого произошла революция. А по поводу "третьей силы", то возникает ситуация, кто-то берет на себя ответственность и с этой минуты в него все верят. То есть когда есть социальный или политический запрос в обществе, мгновенно кто-то попадает в эту лузу. И не обязательно тот или иной человек готовился к этому.

В политике так часто бывает и не обязательно искать какую-то длинную историю появления сильной личности. В России такой сильной личностью мог стать Пригожин. Но все, сгорел. Но он открыл некую дверцу и показал, что так можно.

Есть у Путина вариант эту слабость как-то использовать в своих целях?

Конечно. Для любого царя или президента, если он попал в какую-то неприятность, нужно сбрасывать ответственность на других. Потому все очень просто — завтра начнутся аресты, такие же как московские процессы 1937 года, и российский народ скажет, мол, Путин — сильный мужик. То есть если он сумеет организовать репрессии по отношению к своему окружению и генералитету, то тогда, да, ему удастся использовать ситуацию в свою пользу. Им нужна тяжелая рука. И Пригожин в этом смысле был на правильном пути.

А российский режим от чего может упасть в таком случае?

Как я уже сказал, пока внутри РФ не появится человек, который возглавит оппозицию к Путина, будут приниматься технологические меры по устранению этого Путина. Это абсолютно не трудно.

Путин — старый человек, усталый. И потом не стоит забывать, что его окружением на Запад вывезена сумма до 1 триллиона долларов. Так что дело не просто в личности Путина, дело в том, чтобы эти деньги не пропали. Если завтра вдруг повесят Путина, а деньги окажутся за границей, то кто выиграет? Россия? Нет, выиграет Запад.

И правильно сделают. Точно так же, как они сделали с Каддафи, когда забрали у него 100 миллиардов, с Саддамом Хусейном и так далее. Все деньги остались там. То есть западным банкирам выгодно, чтобы российская мафия и российские президенты держали деньги за границей. Ну и еще более выгодно, если исчезают требователи этих денег. Все упирается в просто невероятно огромные политэкономические ресурсы, которые Россия накопила, и они кому-то должны принадлежать.

Тут, кстати, нам очень важно, чтобы это, конечно, все быстрее продвигалось. Люди уже устали от войны. Но это не значит, что Россия развалится или еще что-то. Она полным ходом идет к военному фашизму. Просто не подходит уже Путин, а кто будет вместо него, один человек или несколько, трудно сказать.

Если вы заметили, ведущие пропагандисты РФ два дня молчали. Это тоже очень унизительно для этой публики. И все они сейчас делают одну ошибку — мстят Пригожину за унижение. Там масса процессов интересных происходит. Жаль, что мы пока не можем на них повлиять.

То есть, так или иначе, все неминуемо идет к гражданской войне в России?

Нет. Так или иначе, элита сделает все, чтобы удержать РФ без войны и без распада. Никакой гражданской войны они не боятся. Самое главное, о чем сейчас думает элита России — хочет оставить путинский режим без Путина. Вот так они хотят, а Соединенные Штаты говорят, мол, ну, тогда давайте сначала распрощаемся с ядерным оружием и прекратим войну. А в итоге наши ребята гибнут каждый день. Всё можно было бы очень быстро остановить, если бы российские элиты согласились на условия Запада. Мол, власть и деньги остаются нам, мы прекращаем войну и сдаём вам Путина (живого или мёртвого — как хотите). Такие переговоры идут, и Пригожин об этом знает. И он наверняка не раз об этом говорил Путину, а тот все не верит.