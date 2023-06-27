'Остановили гражданскую войну': Путин выдал заявление о 'спасении' РФ

Путин в обращении к российским военнослужащим поблагодарил, что они остановили гражданскую войну.
"В непростой ситуации вы действовали четко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и военной присяге, обнаружили ответственность за судьбу Родины и ее будущее", - подчеркнул российский диктатор.
Он также добавил, что во время переворота не пришлось снимать задействованные в войне против Украины подразделения.
Путин также сказал, что погибшие 24 июня летчики с честью выполнили свой долг. Он поблагодарил личный состав Вооруженных сил, правоохранительные органы и спецслужбы за подавление мятежа.
Военный мятеж Пригожина в РФ
Напомним, что 23 июня в России началась гражданская война, Пригожин устраивал госпереворот. Евгений Пригожин заявил, что российские военные по приказу Шойгу обстреляли тыловой лагерь "вагнеровцев".
Пригожин захватил военные объекты Ростова. Евгений Пригожин отдельно вышел в эфир в соцсетях и заявил, что все военные объекты Ростова-на-Дону контролирует ЧВК "Вагнера".
Беларусь может стать ловушкой для Пригожина и его наемников. Если Кремль будет давить на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, то Беларусь не сможет предоставить наемникам ЧВК "Вагнера" надежное убежище.
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