РФ ударила ракетами по Украине: взрывы гремели в Кременчуге и Сумах, есть прилет

В Кременчуге и Сумах раздались звуки взрывов во время воздушной тревоги.

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РФ ударила крылатыми ракетами по Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Во вторник днем, 27 июня, были зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов Ту-22м3, которые через Сумскую область пролетели в направлении Полтавской области.

"Пуски ракет! Ракеты заходят с Сумщины! Движутся в направлении Полтавщины!", — говорилось в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Воздушных Сил ВСУ.

Также уточнялось, что российские крылатые ракеты двигались в сторону Кременчуга Полтавской области.

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Отметим, что позже появилась информация о том, что в Кременчуге и Сумах раздались звуки взрывов во время воздушной тревоги. Об этом идет речь в сообщении Суспільного.

"В Кременчуге слышны звуки взрывов, сообщили Суспільному местные. В области объявлена тревога", — подчеркивается в сообщении.

Подробности ракетного удара РФ по Украине

Как рассказал в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, был вылет 2 самолетов Ту-22м3 с аэродрома Шайковка в Калужской области.

По его данным, были выпущены 2 ракеты, их скорость составляла более 4 тысяч километров в час.

"В воздушном пространстве РФ было замечено два самолета, и не менее двух ракет было зафиксировано во время атаки", — сказал Игнат.

Он уточнил, что оккупанты пустили ракеты типа Х-22 из самолетов Ту-22м3, взрывы прозвучали в Кременчуге Полтавской области. Подробности о последствиях атаки будут даны позже.

"В Кременчуге раздались взрывы – ожидаем официальную информацию", — подчеркнул он.

Как уточнил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, враг атаковал Полтавщину, как и год назад в этот день, ракетами Х-22.

"Есть попадания в Кременчугском районе в дачный кооператив. Предварительно без жертв", — отметил он.

"Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано", — добавил Лунин.

Сообщение Дмитрия Лунина / t.me/s/DMYTROLUNIN

Годовщина кровавого удара РФ по Кременчугу

Напомним, 27 июня 2022 года оккупанты нанесли удар ракетами Х-22 по торгово-развлекательному центру в Кременчуге Полтавской области, где в тот момент находилось более тысячи гражданских лиц.

В результате погибли более 20 человек. Десятки людей получили ранения в результате ракетного удара РФ.

Ракетные удары РФ

Напомним, в ночь с 23 на 24 июня страна-агрессор РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Обломки сбитой ракеты упали на 25-этажное здание в Соломенском районе столицы.

Есть погибшие и пострадавшие. Также массированный удар был нанесен по Днепропетровщине.

В ночь на 23 июня в Украине объявлялась воздушная тревога из-за ракетной угрозы. В Хмельницкой области прогремели взрывы.

Информацию про взрывы в регионе подтвердили и в Хмельницкой ОВА в Telegram. В то же время там не уточнили, были ли они результатом работы ПВО.

В ночь на 22 июня российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами. В Криворожском районе повреждены дома. В небе над Одесской областью Силы обороны сбили 3 вражеских "Шахеда".

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