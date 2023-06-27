РФ ударила ракетами по Украине: взрывы гремели в Кременчуге и Сумах, есть прилет

Во вторник днем, 27 июня, были зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов Ту-22м3, которые через Сумскую область пролетели в направлении Полтавской области.
"Пуски ракет! Ракеты заходят с Сумщины! Движутся в направлении Полтавщины!", — говорилось в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Воздушных Сил ВСУ.
Также уточнялось, что российские крылатые ракеты двигались в сторону Кременчуга Полтавской области.
Отметим, что позже появилась информация о том, что в Кременчуге и Сумах раздались звуки взрывов во время воздушной тревоги. Об этом идет речь в сообщении Суспільного.
"В Кременчуге слышны звуки взрывов, сообщили Суспільному местные. В области объявлена тревога", — подчеркивается в сообщении.
Подробности ракетного удара РФ по Украине
Как рассказал в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, был вылет 2 самолетов Ту-22м3 с аэродрома Шайковка в Калужской области.
По его данным, были выпущены 2 ракеты, их скорость составляла более 4 тысяч километров в час.
"В воздушном пространстве РФ было замечено два самолета, и не менее двух ракет было зафиксировано во время атаки", — сказал Игнат.
Он уточнил, что оккупанты пустили ракеты типа Х-22 из самолетов Ту-22м3, взрывы прозвучали в Кременчуге Полтавской области. Подробности о последствиях атаки будут даны позже.
"В Кременчуге раздались взрывы – ожидаем официальную информацию", — подчеркнул он.
Как уточнил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, враг атаковал Полтавщину, как и год назад в этот день, ракетами Х-22.
"Есть попадания в Кременчугском районе в дачный кооператив. Предварительно без жертв", — отметил он.
"Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано", — добавил Лунин.
Годовщина кровавого удара РФ по Кременчугу
Напомним, 27 июня 2022 года оккупанты нанесли удар ракетами Х-22 по торгово-развлекательному центру в Кременчуге Полтавской области, где в тот момент находилось более тысячи гражданских лиц.
В результате погибли более 20 человек. Десятки людей получили ранения в результате ракетного удара РФ.
Ракетные удары РФ
Напомним, в ночь с 23 на 24 июня страна-агрессор РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Обломки сбитой ракеты упали на 25-этажное здание в Соломенском районе столицы.
Есть погибшие и пострадавшие. Также массированный удар был нанесен по Днепропетровщине.
В ночь на 23 июня в Украине объявлялась воздушная тревога из-за ракетной угрозы. В Хмельницкой области прогремели взрывы.
Информацию про взрывы в регионе подтвердили и в Хмельницкой ОВА в Telegram. В то же время там не уточнили, были ли они результатом работы ПВО.
В ночь на 22 июня российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами. В Криворожском районе повреждены дома. В небе над Одесской областью Силы обороны сбили 3 вражеских "Шахеда".
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