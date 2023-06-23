Во время тревоги ночью в Хмельницком прозвучали взрывы: что известно

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракетной угрозе.

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Прошлой ночью по всей Украине была ракетная угроза / ua.depositphotos.com

В ночь на 23 июня в Украине объявлялась воздушная тревога из-за ракетной угрозы. В Хмельницкой области прогремели взрывы.

Сначала в Воздушных силах ВСУ сообщали о ракетной опасности для центральных областей - Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской.

В Днепропетровской и Запорожской областях была угроза применения российскими оккупантами БпЛА типа "Shahed" с южного направления

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Позже была зафиксирована группа крылатых ракет в районе Херсонской области. Ракеты (предположительно Х-101/Х-555) двигались в направлении Кривого Рога.

Впоследствии воздушную тревогу объявили в Хмельницкой, Ровенской и Черновицкой областях, а потом и по всей Украине.

"Во время воздушной тревоги в Хмельницкой области сработало ПВО. О результатах боевой работы сообщим позже", - отметили позже в Воздушных силах.

Информацию про взрывы в регионе подтвердили и в Хмельницкой ОВА в Telegram. В то же время там не уточнили, были ли они результатом работы ПВО.

"Были слышны взрывы в Хмельницкой области. Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких!" – говорится в сообщении ОВА в 03:17.

Почему оккупанты обстреливают Украину по ночам

По словам главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука, у ночных атак оккупантов есть две причины.

Первая – визуальное прикрытие. Темнота усложняет визуальное обнаружение ракет, поэтому оккупант рассчитывает на эффект неожиданности.

"Вторая и основная причина – психологическое влияние на гражданское население. Ночью любые взрывы выглядят интенсивнее из-за контраста с тьмой, увеличивая страх и панику. Это изнуряет моральные силы людей, которые ассоциируют ночь с отдыхом и безопасностью", - написал Лукашук в Telegam.

Ракетные и дроновые удары РФ по Украине

В ночь на 22 июня российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами. В Криворожском районе повреждены дома. В небе над Одесской областью Силы обороны сбили 3 вражеских "Шахеда",

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что страна-агрессор атаковала Украину с воздуха ракетами Х-22, Х-47 "Кинжал" и ударными дронами "Shahed-136/131".

"К счастью, ракеты врага не достигли своих целей на Днепропетровщине. Впрочем, оккупанты продолжают террор против украинского народа, атакуя объекты критической инфраструктуры Украины", - говорилось в сообщении.

Ночью 21 июня враг нанес удар по северному направлению ударными дронами иранского производства "Shahed-136/131". Все дроны-камикадзе уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в Хмельницкой области.

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