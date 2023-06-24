Ночью РФ атаковала Киев 20 ракетами, есть жертвы: все подробности

В ночь на 24 июня страна-агрессор и оккупант РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Обломки сбитой ракеты упали на 25-этажное здание в Соломенском районе столицы. Есть погибшие и пострадавшие.
"Восьмая воздушная атака на Киев за июнь. Враг в очередной раз применил свою обычную тактику – стратегические бомбардировщики Ту-95МС выпустили из района Каспия ракеты Х-101/555. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено более 20 ракет", - сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.
В Соломенском районе обломки сбитой ракеты упали на 25-этажное жилое здание. Произошло частичное разрушение строительных конструкций на 16, 17, 18, 19 этажах жилого дома с возгораниями отдельными ячейками по этажам.
Пожар локализован в 04.40, ликвидирован - в 06:30.
В результате атаки травмы разной степени тяжести получили 11 человек, трое из них госпитализированы. Обнаружены тела 2 погибших.
Спасены 24 человека, из них трое - деблокированы из-под завалов и 1 человек деблокирован из лифта.
Пострадали не менее 40 автомобилей припаркованных возле дома.
Привлечены 90 человек и 22 ед. техники ГСЧС в т. ч. два кинологических расчета. На месте работают психологи ГосЧС.
Мэр Виталий Кличко также сообщил в Telegram о двух погибших в результате попадания обломков ракеты в многоэтажное здание в Соломенском районе.
"Двое пострадавших госпитализированы, 9 человек получили помощь медиков на месте. Поисково-спасательные работы в доме продолжаются. Из дома спасли 22 человека", - говорится в сообщении.
Смотрите видео с места падения обломков российской ракеты в Киеве:
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