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Ночью РФ атаковала Киев 20 ракетами, есть жертвы: все подробности

Анна Ярославская
24 июня 2023, 07:45 обновлено 24 июня, 07:54
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В Соломенском районе обломки сбитой ракеты упали на 25-этажное жилое здание. Вспыхнул пожар, погибли люди. Также есть пострадавшие.
Последствия ракетного удара по Киеву
Обломки ракеты упали на жилую многоэтажку / Коллаж: Главред, фото: КГВА

В ночь на 24 июня страна-агрессор и оккупант РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Обломки сбитой ракеты упали на 25-этажное здание в Соломенском районе столицы. Есть погибшие и пострадавшие.

"Восьмая воздушная атака на Киев за июнь. Враг в очередной раз применил свою обычную тактику – стратегические бомбардировщики Ту-95МС выпустили из района Каспия ракеты Х-101/555. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено более 20 ракет", - сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

В Соломенском районе обломки сбитой ракеты упали на 25-этажное жилое здание. Произошло частичное разрушение строительных конструкций на 16, 17, 18, 19 этажах жилого дома с возгораниями отдельными ячейками по этажам.

видео дня

Пожар локализован в 04.40, ликвидирован - в 06:30.

Последствия ракетной атаки на Киев
Последствия ракетной атаки на Киев / Фото: КГВА
Обломки ракеты попали в жилой дом в Киеве
Обломки ракеты попали в жилой дом в Киеве / Фото: КГВА

В результате атаки травмы разной степени тяжести получили 11 человек, трое из них госпитализированы. Обнаружены тела 2 погибших.

Спасены 24 человека, из них трое - деблокированы из-под завалов и 1 человек деблокирован из лифта.

Пострадали не менее 40 автомобилей припаркованных возле дома.

Привлечены 90 человек и 22 ед. техники ГСЧС в т. ч. два кинологических расчета. На месте работают психологи ГосЧС.

Мэр Виталий Кличко также сообщил в Telegram о двух погибших в результате попадания обломков ракеты в многоэтажное здание в Соломенском районе.

"Двое пострадавших госпитализированы, 9 человек получили помощь медиков на месте. Поисково-спасательные работы в доме продолжаются. Из дома спасли 22 человека", - говорится в сообщении.

Смотрите видео с места падения обломков российской ракеты в Киеве:

В КГВА показали фото с места падения обломков ракеты
В КГВА показали фото с места падения обломков ракеты / скриншот

Новость дополняется….

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