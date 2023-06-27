Беларусь нужна Пригожину для транзита: эксперт назвал цель главаря ЧВК Вагнера

Евгений Пригожин хочет "пересидеть" Владимира Путина, пока в России не придет новая власть, считает Виктор Небоженко.

https://glavred.info/world/belarus-nuzhna-prigozhinu-dlya-tranzita-ekspert-nazval-cel-glavarya-chvk-vagnera-10481131.html Ссылка скопирована

Виктор Небоженко оценил перспективы Евгения Пригожина / УНИАН, Скриншот

После провала вооруженного мятежа главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин стремится добраться через Беларусь до Центральной Африканской Республики, где у него есть свои интересы, заявил политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, там опальный олигарх "надеется пересидеть Путина, пока в России не придет новая власть".

"У Путина нет другого выхода, кроме как ловить Пригожина и, скорее всего, уничтожить. Вероятно, ему дадут возможность выехать в Африку, а потом скажут, что он случайно подавился чем-то или что-то с ним произойдет", — не исключил эксперт.

видео дня

Вместе с тем он напомнил, что за последнее время путинское окружение и сам Путин доверили Пригожину большие финансовые ресурсы и теперь у них стоит задача вернуть деньги обратно.

"Вы наверное слышали, что в Москве за последние три года погибли самым страшным образом около 45 очень важных чиновников и бизнесменов. А теперь это и судьба Пригожина. Пригожин сейчас никому не доверяет. Его задача — прорываться в Африку и молить бога, чтобы как можно быстрее закончилось царствование Путина. После этого он уже никому не будет нужен. Потому сейчас он должен молиться о том, чтобы Путин умер раньше него", — добавил Небоженко.

Кто такой Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

Вооруженный бунт ЧВК Вагнера

Напомним, накануне главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обвинил кадровых российских оккупантов министерства обороны РФ в ракетном ударе по тылам группировки. Он заявил, что теперь 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с минобороны.

24 июня утром Пригожин заявил, что боевики ЧВК Вагнера взяли под контроль все военные объекты в Ростове-на-Дону. Также, по его словам, вагнеровцы за ночь сбили три вертолета российских войск.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Пригожин начал вооруженный мятеж. "Обращаюсь к россиянам, военным и силовым ведомствам и к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа То, с чем мы столкнулись — это предательство".

Позднее стало известно, что по результатам договоренностей с Александром Лукашенко, уголовное дело в отношении Пригожина за попытку совершения мятежа в РФ будет закрыто, а сам он уйдет в Беларусь.

Остальные наемники ЧВК, которые приняли участие в мятеже, также не будут преследоваться по закону, а некоторые из них смогут подписать контракт с Минобороны.

Другие новости: