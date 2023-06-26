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Путин выдал "победоносное" заявление после наступления на Москву и опозорился

Ангелина Подвысоцкая
26 июня 2023, 22:23 обновлено 26 июня, 22:56
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Российский диктатор заявил, что зачинщики бунта "потеряли адекватность" и все было на руку Западу.
Путин
Путин впервые высказался о наступлении на Москву / фото: скриншот из видео

Главарь ЧВК "Вагнер" отправился со своими наемниками в наступление на Москву, но внезапно развернул свои войска. Лишь спустя более чем сутки российский диктатор Владимир Путин решил выступить со своей "победоносной" речью. Полное видео уже разлетелось в Сети.

Сразу стоит отметить, что обращение Путина анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков и он утверждал, что это заявление "решит судьбу России".

Если из главного, то Путин очень рад, что этот вооруженный мятеж удалось подавить. Однако он все же расстроился из-за того, что кто-то посмел пойти против него и добавил, что организаторы мятежа "потеряли адекватность".

видео дня

Он также признал, что это наступление могло расколоть РФ и привести к позорному поражению.

"Организаторы мятежа, несмотря на потерю адекватности, не могли этого не понимать. Они пошли на раскол страны. Однако они предали свою страну, народ, предали тех, кого втянули ... Этого хотели западные покровители. Хотели, чтобы солдаты россии убивали друг друга, чтобы в конечном счете проиграла РФ, а общество раскололось ... Большинство вагнеровцев - патриоты. Их попытались использовать в темную против их братьев по оружию", - сказал Путин.

Диктатор также не смог забыть об Украине.

"Мечтали взять реванш на фоне неудач на фронте, но просчитались", - сказал Путин.

"Директор" РФ заявил, что "вагнеровцы" смогут продолжить воевать на стороне РФ, если подпишут контракт с Минобороны РФ. Также у них якобы будет возможность отправиться в Беларусь.

Смотрите полное видео с заявлением Путина:

Путин
Путин / фото: скриншот

Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено". Также он добавил, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК Вагнер. Впоследствии стало известно, что остатки подразделений Вагнера в окрестностях Бахмута открыли огонь по регулярным войскам РФ.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону.Боевики сбили за ночь 3 вертолета российских оккупантов. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

Пресс-служба президента Беларуси, в свою очередь, заявила, что Лукашенко якобы уговорил Пригожина остановиться.

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