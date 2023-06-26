"Это борьба": Байден впервые рассказал о вероятной причастности США к бунту в РФ

После начала наступления Пригожина на Москву США начали внимательно следить за ситуацией в РФ.

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Байден впервые отреагировал на бунт в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, офис президента

Президент США Джо Байден впервые отреагировал на мятеж в РФ, который устроил главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Байден заявил, что США поручил команде нацбезопасности следить за событиями в РФ. Об этом сообщает CNN.

Он утверждает, что США и союзники не имеют отношения к бунту в РФ. Байден поручил готовиться к различному развитию событий.

"Мы должны были убедиться, что мы не дали Путину никакого повода обвинять в этом Запад или обвинять в этом НАТО. Мы ясно дали понять, что не вовлечены. Мы не имели к этому отношения. Это было частью борьбы внутри российской системы", – сказал Байден.

видео дня

Байден добавил, что пока до сих пор непонятно, что именно произошло в России.

"Мы будем продолжать оценивать последствия событий этих выходных и последствия для России и Украины", – добавил он.

Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено". Также он добавил, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК Вагнер. Впоследствии стало известно, что остатки подразделений Вагнера в окрестностях Бахмута открыли огонь по регулярным войскам РФ.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону.Боевики сбили за ночь 3 вертолета российских оккупантов. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

Пресс-служба президента Беларуси, в свою очередь, заявила, что Лукашенко якобы уговорил Пригожина остановиться.

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