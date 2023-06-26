УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Это борьба": Байден впервые рассказал о вероятной причастности США к бунту в РФ

Ангелина Подвысоцкая
26 июня 2023, 21:35 обновлено 26 июня, 21:44
705
После начала наступления Пригожина на Москву США начали внимательно следить за ситуацией в РФ.
Евгений Пригожин, Джо Байден
Байден впервые отреагировал на бунт в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, офис президента

Президент США Джо Байден впервые отреагировал на мятеж в РФ, который устроил главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Байден заявил, что США поручил команде нацбезопасности следить за событиями в РФ. Об этом сообщает CNN.

Он утверждает, что США и союзники не имеют отношения к бунту в РФ. Байден поручил готовиться к различному развитию событий.

"Мы должны были убедиться, что мы не дали Путину никакого повода обвинять в этом Запад или обвинять в этом НАТО. Мы ясно дали понять, что не вовлечены. Мы не имели к этому отношения. Это было частью борьбы внутри российской системы", – сказал Байден.

видео дня

Байден добавил, что пока до сих пор непонятно, что именно произошло в России.

"Мы будем продолжать оценивать последствия событий этих выходных и последствия для России и Украины", – добавил он.

Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено". Также он добавил, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК Вагнер. Впоследствии стало известно, что остатки подразделений Вагнера в окрестностях Бахмута открыли огонь по регулярным войскам РФ.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону.Боевики сбили за ночь 3 вертолета российских оккупантов. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

Пресс-служба президента Беларуси, в свою очередь, заявила, что Лукашенко якобы уговорил Пригожина остановиться.

Другие новости:

Джо Байден Евгений Пригожин ЧВК Вагнер гражданская война в России война в России
Реклама

Главное за день

"Это борьба": Байден впервые рассказал о вероятной причастности США к бунту в РФ

"Это борьба": Байден впервые рассказал о вероятной причастности США к бунту в РФ

21:35 Политика
Зачистка важного плацдарма РФ открывает дорогу к окружению Бахмута — майор ВСУ

Зачистка важного плацдарма РФ открывает дорогу к окружению Бахмута — майор ВСУ

21:02 Украина
Венгрия заблокировала помощь от ЕС и нагло обвинила во всем Украину

Венгрия заблокировала помощь от ЕС и нагло обвинила во всем Украину

20:36 Политика
Все главные новости

Последние новости

22:07

Какие 3 важных запрета никогда не нарушали 27 июня: приметы и что нельзя делать

21:54

Как сказать на украинском "томный": Авраменко назвал благозвучное слово

21:35

"Это борьба": Байден впервые рассказал о вероятной причастности США к бунту в РФ

21:02

Зачистка важного плацдарма РФ открывает дорогу к окружению Бахмута — майор ВСУВидео

20:43

Екатерина Репяхова похвасталась увеличенными губами: "Наслаждаюсь профилем"

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

20:36

Венгрия заблокировала помощь от ЕС и нагло обвинила во всем Украину

20:23

Разрывают логистику РФ: ракеты Storm Shadow меняют ход войны в Украине — Уоллес

19:55

"Мама, плен я не вынесу": мать убитого 16-летнего Тиграна рассказала о сыне

19:35

Война перекинется на территорию РФ: экс-депутат Госдумы спрогнозировал сценарий

Реклама
19:20

Какая муха укусила Пригожина?мнение

19:12

Парамедик Тайра кардинально сменила имидж: "Жизнь слишком коротка"

18:56

"Не хотели свергать Путина": Пригожин оправдался и размечтался о "взятии" Киева

18:25

Ополченцы освободили 4 населенных пункта на Белгородщине: в РДК раскрыли детали

18:23

"Холера в Украине": Минздрав опровергает фейки о вспышках инфекции

18:17

Поднял на уши всех соседей: мужчина попал в конфуз, когда искал свою собаку

18:04

Очень сложная оптическая иллюзия: лишь единицы найдут лишнее число за 10 секунд

17:38

ЧВК Вагнера снова вербует наемников и строит лагеря в РБ возле границ с Украиной

17:29

Марк Фейгин. Что теперь будет с Пригожиным?Видеоблоги

17:22

"Из-за поляков и англосаксов": Лавров выдал абсурдное заявление о теракте на ЗАЭС

17:20

Как сделать вкуснейшие рыбные котлеты: трюки, которые приведут в неописуемый восторг

Реклама
17:07

Что ждет Дев в июле 2023 года - гороскоп от Анжелы ПерлВидео

16:40

Звезд TikTok "боевых" кабанчиков Тишу и Тошу отправили в харьковский экопаркВидео

16:40

В платье с вырезом и на шпильках: Елена Зеленская поразила стильным образом

16:34

ВСУ на юге проломили оборону РФ на 1,5 километра и уничтожили 4 роты оккупантовВидео

16:23

Дашу Квиткову затравили за измены Добрынину - блогерша нецензурно ответила

16:08

Когда лучше всего пить квас: неожиданные сведения о пенном напиткеВидео

15:40

"Старый и немощный Путин очень завидует Буданову": Пономарев удивил подробностямиВидео

15:36

ВСУ разгромили батальон мотострелков РФ и зачистили важный плацдарм на ДонбассеВидео

15:22

Гороскоп на неделю 26 июня - 2 июля: Овны будут на высоте, Ракам нужен позитив

15:16

Как очистить вещи из секонд-хенда и убрать вонь: 3 лучших лайфхака

15:11

РДК и Легион Свободы дойдут до Москвы - Пономарев

14:35

Финансовый гороскоп на неделю с 26 июня по 2 июля: у кого "зашуршит" в кармане

14:33

Распад России: экс-депутат Госдумы назвал регионы, готовые "отвалиться" первымиВидео

14:22

"Большое горе": российская ракета убила в Киеве молодых супругов

14:16

Львовский застройщик заявил о попытке рейдеров захватить имущество компании на 53 млн гривен актуально

14:13

"Врач спасти не может": у Кристины Горняк подтвердился страшный диагноз

14:07

Силы обороны отбили Ровнополь у оккупантов на Донбассе - Маляр

13:35

Денежная помощь от американской организации: кто может получить 6,6 тыс. грн

13:17

Что будет с волосами, если каждый день мыть голову рисовой водой

12:52

"Король голый": в ГУР оценили, как бунт Пригожина ударил по Путину

Реклама
12:44

Убийство Кати Гандзюк: Мангера и Левина посадили на 10 летФото

12:43

Пономарев оценил сроки завершения войны в УкраинеВидео

12:36

Не узнать: Виталия Козловского обрили на военной подготовке

12:32

Гороскоп на завтра 27 июня 2023: Скорпиону – потеря денег, Овну - весельеВидео

12:14

"Валерия лечила от икоты": продюсер Пригожин "выполз" после мятежа однофамильца

11:58

НАБУ задержало на крупной взятке главу Тернопольской ОВА и его заместителей

11:27

Для чего нужно мыть пол с солью: ответ удивит всех

11:24

Надо всего 2 ингредиента: девушка показала лучший способ очистки оконных рамВидео

11:10

"Всех взбодрили": Пригожин оценил результаты своего мятежаВидео

10:59

Уголовное дело на Пригожина за мятеж еще не закрыли - росСМИ

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять